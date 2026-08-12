Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
12 Августа , 03:00

Алһыу ишкәкле слаломға саҡыра

Яҡташыбыҙ - Рәсәй һәм СССР тарихында ил исеменән Олимпиадала ишкәкле слалом буйынса сығыш яһаған спортсы. Тулыраҡ - түбәндәге яҙмала:

Алһыу ишкәкле слаломға саҡыраАлһыу ишкәкле слаломға саҡыра
Алһыу ишкәкле слаломға саҡыра

Ишкәкле слалом буйынса ярыштар Өфөлә 15 августа башлана. Республикала йәшәүселәрҙе турнирға билдәле спортсы Алһыу Миназова саҡырҙы. Ул - Рәсәй һәм СССР тарихында ил исеменән Олимпиадала ишкәкле слалом буйынса сығыш яһаған спортсы.

Ярыштарға Рәсәйҙең 18 субъектынан 108 спортсы килә. Беренсе старттар 15 августа була. Шәхси ярыштар 16-17 августа үткәрелә. 

Әлеге ваҡытта Рәсәй халыҡ спартакиадаһы ярыштарында яуланған миҙалдар һаны буйынса Башҡортостан туғыҙынсы урынды биләй. Спортсыларыбыҙ ике алтын һәм ике бронза миҙал яуланы. Беренсе урында – Мәскәү, икенселә - Санкт-Петербург, өсөнсөлә - Мәскәү өлкәһе.

Фото: Алһыу Миназованың социаль селтәрҙәге сәхифәһенән.

 

#СпартакиадаНародовРоссии

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика