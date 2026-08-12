Алһыу ишкәкле слаломға саҡыра

Ишкәкле слалом буйынса ярыштар Өфөлә 15 августа башлана. Республикала йәшәүселәрҙе турнирға билдәле спортсы Алһыу Миназова саҡырҙы. Ул - Рәсәй һәм СССР тарихында ил исеменән Олимпиадала ишкәкле слалом буйынса сығыш яһаған спортсы.
Ярыштарға Рәсәйҙең 18 субъектынан 108 спортсы килә. Беренсе старттар 15 августа була. Шәхси ярыштар 16-17 августа үткәрелә.
Әлеге ваҡытта Рәсәй халыҡ спартакиадаһы ярыштарында яуланған миҙалдар һаны буйынса Башҡортостан туғыҙынсы урынды биләй. Спортсыларыбыҙ ике алтын һәм ике бронза миҙал яуланы. Беренсе урында – Мәскәү, икенселә - Санкт-Петербург, өсөнсөлә - Мәскәү өлкәһе.
Фото: Алһыу Миназованың социаль селтәрҙәге сәхифәһенән.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!