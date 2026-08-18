Башҡортостан
+19 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
18 Августа , 04:00

Афарин, Алһыу!

Быға тиклем Башҡортостан ҡыҙы Алһыу Миназованың каноэла уҙыштарҙа көмөш миҙал яулауы тураһында хәбәр иткәйнек. Ул тағы К-1 (байдаркала яңғыҙ ярыштар) иң яҡшыһы тип танылды.  Тулыраҡ - түбәндәге яҙмала:

Афарин, Алһыу!Афарин, Алһыу!
Афарин, Алһыу!

Ишкәкле слалом буйынса ярыштар Өфөлә 15 августа башланғайны. Беренсе старттар 15 августа башланды. Шәхси ярыштар 16, 17 августа үткәрелде. 18-ендә, бөгөн, ишкәкле слалом буйынса ярыштар була.

Быға тиклем Башҡортостан ҡыҙы Алһыу Миназованың каноэла уҙыштарҙа көмөш миҙал яулауы тураһында хәбәр иткәйнек. Ул тағы К-1 (байдаркала яңғыҙ ярыштар) иң яҡшыһы тип танылды. Спортсы, 1:37:74  ваҡыты  менән сығыш яһап, алтын миҙалға лайыҡ булды. Бөгөн каяк-кросс дисциплинаһы буйынса миҙалдар хужаһы асыҡланасаҡ.

Фото: БР Спорт министрлығы.

#СпартакиадаНародовРоссии

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика