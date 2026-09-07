Көрәш һарайында ярыштар башлана

Рәсәй халыҡтары спартакиадаһының спорт көрәше буйынса ярыштары иртәгә, 8 сентябрҙә, башлана.
Башҡортостандың Спорт министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, иртәгә барлыҡ ауырлыҡ үлсәмдәре буйынса алыштар башлана. Ошо уҡ көндөң кисендә ярымфинал алыштары үткәрелә.
9 сентябрҙә ҡатын-ҡыҙҙар араһында алдан һәм грек-рим көрәше буйынса яуҙар ойошторола. 16 сәғәттә – ҡатын-ҡыҙҙар араһында ярымфинал, 15 сәғәт 30 минутта финал ярыштары башлана. Ошо уҡ көндә 15 сәғәт 30 минутта сараны тантаналы асыу уҙғарыла. 16.00 сәғәттә – гүзәл зат вәкилдәре араһында ярымфинал, 17 сәғәт 30 минутта спорттың ошо төрө буйынса финал һәм еңеүселәрҙе ҡотлау башлана.
10 сентябрҙә ҡатын-ҡыҙҙар араһында ирекле көрәш буйынса ярыштар була. 11 сентябрҙә был спорт төрө буйынса финал һәм еңеүселәрҙе ҡотлау үткәрелә.
Сығанаҡ: БР Спорт министрлығы.
0+
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!