Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
7 Сентября , 09:30

Көрәш һарайында ярыштар башлана

Башҡортостандың Спорт министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә...

Көрәш һарайында ярыштар башланаКөрәш һарайында ярыштар башлана
Көрәш һарайында ярыштар башлана

Рәсәй халыҡтары спартакиадаһының спорт көрәше буйынса ярыштары иртәгә, 8 сентябрҙә, башлана.

Башҡортостандың Спорт министрлығынан хәбәр итеүҙәренсә, иртәгә барлыҡ ауырлыҡ үлсәмдәре буйынса алыштар башлана. Ошо уҡ көндөң кисендә ярымфинал алыштары үткәрелә.

9 сентябрҙә ҡатын-ҡыҙҙар араһында алдан һәм грек-рим көрәше буйынса яуҙар ойошторола. 16 сәғәттә – ҡатын-ҡыҙҙар араһында ярымфинал, 15 сәғәт 30 минутта финал ярыштары башлана. Ошо уҡ көндә 15 сәғәт 30 минутта сараны тантаналы асыу уҙғарыла. 16.00 сәғәттә – гүзәл зат вәкилдәре араһында ярымфинал, 17 сәғәт 30 минутта спорттың ошо төрө буйынса финал һәм еңеүселәрҙе ҡотлау башлана.

10 сентябрҙә ҡатын-ҡыҙҙар араһында ирекле көрәш буйынса ярыштар була. 11 сентябрҙә был спорт төрө буйынса финал һәм еңеүселәрҙе ҡотлау үткәрелә.

Сығанаҡ: БР Спорт министрлығы.

0+

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика