10 сентябрҙә Өфөнөң Көрәш һарайында Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Рәсәй халыҡтары спартакиадаһы сиктәрендә ойошторолған “Төп мәсьәлә тураһында һөйләшеү” майҙансығында ҡатнашты. 800-ҙән ашыу егет йыйылған осрашыуҙа республикала күмәк спортты үҫтереү мәсьәләләре тикшерелде.
Осрашыу башланыр алдынан төбәк етәксеһе атлеттарҙы, тренерҙарҙы һәм абруйлы ҡунаҡтарҙы сәләмләне. Башҡортостан физик культура менән шөғөлләнеү өсөн шарттар булдыра, заманса спорт объекттары төҙөй һәм бөтә Рәсәй кимәлендәге ярыштарҙы ҡабул итә, тип билдәләне Радий Хәбиров.
– Физик культураның маҡсатын, әһәмиәтен һәм мөмкинлектәрен яҡшы аңлайым. Минең өсөн иң мөһим идея – балаларҙың спорт менән шөғөлләнеүе, сөнки бындай эшмәкәрлек кешене нығыта, тәрбиәләй, көсәйтә, – тине Радий Хәбиров.
Төбәк етәксеһе билдәләүенсә, һәр йәш спортсы өсөн остаз ҙур роль уйнай.
– Әгәр һеҙҙең тренерығыҙ бар икән – ул тормошта ышаныслы таяныс. Бәлки, ауыр ваҡытта ул һеҙгә сыҙап ҡалырға ярҙам итер. Ул һеҙҙе спортсы итте, – тип билдәләне Радий Хәбиров. – Серҙе асам: Башҡортостанда спорт көрәше буйынса олимпия чемпионы булһын тигән хыялым бар.
***
Рәсәй Федерацияһы сенаторы, өс тапҡыр олимпия чемпионы, Рәсәй Геройы Александр Карелин йәш спортсыларҙы ил тарихын иҫтә тоторға һәм остаздарын ҡәҙерләргә саҡырҙы.
– Радий Фәрит улының һүҙҙәрен дауам итеп әйтәм, тренерҙарығыҙға ярҙам итегеҙ, бөйөк илебеҙ тарихын өйрәнегеҙ, уның менән ғорурланығыҙ һәм еңеүгә ынтылығыҙ, – тине Александр Карелин.
Рәсәй спорт көрәше федерацияһы рәйесе Михаил Мамиашвили билдәләүенсә, юғары һөҙөмтәләргә юл остазыңа ышанысһыҙ һәм көндәлек хеҙмәтһеҙ мөмкин түгел.
– Радий Фәрит улын хуплайым: тренерҙарығыҙға ышанығыҙ, ата-әсәгеҙҙе ҡәҙерләгеҙ, ваҡытығыҙҙы бушҡа сарыф итмәгеҙ. Сабырлыҡ һәм хеҙмәт һәр спортсыға мөмкинлектәр бирә, – тип билдәләне Михаил Мамиашвили.
Олимпия чемпионы Давид Мосолбес Башҡортостанға спортты үҫтереүгә иғтибар өсөн рәхмәт әйтте, ҙур ярыштар үткәреүҙә республиканың ролен билдәләне.
– Бөгөн Башҡортостан ҙур спорттың йәлеп итеү нөктәһенә әүерелә. Бында кешеләрҙе берләштергән шарттар булдырыла, – тине Давид Мосолбес.
***
Һөйләшеү барышында йәш спортсылар Олимпия уйындарына әҙерлек нисек барыуы, еңелеүҙәрҙән һуң бирешмәү, старт алдынан тулҡынланыуҙы нисек еңеп сығыу һәм көслө дәғүәселәрҙән ҡурҡмау менән ҡыҙыҡһынды. Хөрмәтле ҡунаҡтар үҙҙәренең еңеүҙәренең тарихтары менән уртаҡлашты, еңелеүҙәргә нисек өлшәшеүҙәрен һөйләне, ҡатнашыусыларға үҙҙәренә ышанырға, тренерҙарҙы хөрмәт итергә һәм бер ҡасан да үҙ маҡсатына табан юлға баҫмаҫҡа теләне.
Билбау көрәше буйынса һигеҙ тапҡыр донъя чемпионы, Рәсәйҙең атҡаҙанған спорт мастеры Артур Зөлҡәрнәев башҡорт милли көрәшен артабан үҫтереү тәҡдиме менән сығыш яһаны.
Башҡортостан Башлығы республика был спорт төрөнә артабан да ярҙам итәсәген билдәләне
Төбәк етәксеһе Башҡортостан спортсыларының киләһе Бөтә донъя күсмә халыҡтар уйындарында Рәсәй йыйылмаһы составында ҡатнашасағын, Ә 2028 йылда Өфө ШОС уйындарын ҡабул итәсәген хәбәр итте. Башҡортостандың баш ҡалаһына Ҡытай, Үзбәкстан, Тажикстан, Ҡаҙағстан һәм Ҡырғыҙстан вәкилдәре йыйыласаҡ.
– Спорт көн тәртибе бай буласаҡ, ҙур халыҡ-ара ярыштар үтәсәк, шуға күрә әҙерләнергә кәрәк. Ярыштарһыҙ алға хәрәкәт итеү һәм спорт оҫталығының үҫеше юҡ, – тип белдерҙе Радий Хәбиров.
Осрашыу аҙағында Башҡортостан Башлығы дәүләт наградаларын тапшырҙы, шулай уҡ 25-тән ашыу РСФСР һәм Рәсәй спорт мастерын тәрбиәләгән билбау көрәше буйынса тренер Фәнис Уразбахтинды һәм Республика политехник лицей-интернаты педагогы Кәрим Ғөбәйҙуллинды юбилейы менән ҡотланы. Төбәк етәксеһе уларға тиҫтәләгән йылдар эшләүҙәре, йөҙләгән тәрбиәләнеүселәре, меңәрләгән күнекмәләре өсөн рәхмәт әйтте.
Һөйләшеүгә йомғаҡлап, Башҡортостан Башлығы, бындай осрашыуҙар йәш спортсыларға күренекле атлеттар тәжрибәһен үҙләштерергә ярҙам итә һәм уларҙы яңы ҡаҙаныштарға илһамландыра, тип билдәләне.
– Беҙ һәр ваҡыт республикаға чемпиондар килһен өсөн тырышабыҙ. Был ысын легендалар, хәҙерге замандың иң бөйөк оҫталары. Шуға күрә балалар өсөн ошондай аралашыу ойоштороу идеяһы барлыҡҡа килде, – тине Радий Хәбиров. – Алда ҙур, бай спорт көн тәртибе һәм ҙур турнирҙар бар.
Фото: БР Башлығының рәсми сайтынан.