Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
10 Сентября , 07:00

Әлегә командабыҙ иҫәбендә 12 миҙал!

Өфөнән Нохчо Лабазанов 1:2 иҫәбе менән Дағстан спортсыһы Мөхтәр Ибраһимовтан еңелде. Белореттан Семен Панов 1:1 иҫәбе менән Мәскәү өлкәһенән Георгий Габеевтан отолдо. Тулыраҡ - сайтта:

Әлегә командабыҙ иҫәбендә 12 миҙал!Әлегә командабыҙ иҫәбендә 12 миҙал!
Әлегә командабыҙ иҫәбендә 12 миҙал!

Рәсәй халыҡтары спартакиадаһы сиктәрендә Өфөләге Көрәш һарайында классик стилдә көрәшкән спортсылар араһында ярыштар тамамланды. Республиканың өс спортсыһы бронза миҙал өсөн көрәште. 97 килограмлыҡ ауырлыҡ үлсәмендә Адлан Амриев Мәскәү өлкәһенән Анатолий Аверинды еңә алды.

Республикабыҙҙан ауыр ауырлыҡ үлсәмендә үҙ көсөн һынап ҡараусы көрәшселәр, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, уңышҡа өлгәшә алманы. Өфөнән Нохчо Лабазанов 1:2 иҫәбе менән Дағстан спортсыһы Мөхтәр Ибраһимовтан еңелде. Белореттан Семен Панов 1:1 иҫәбе менән Мәскәү өлкәһенән Георгий Габеевтан отолдо.

Әлегә Башҡортостан командаһы барлығы 12 миҙал – дүрт алтын, өс көмөш һәм биш бронза яуланы.

Автор фотоһы.

#СпартакиадаНародовРоссии

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика