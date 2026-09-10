Башҡортостан
+17 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
10 Сентября , 14:50

Учалы егетен “башҡорт һәм Мейәс мексиканы” тип йөрөтәләр

Был еңеүе өсөн Вилдан Минасовҡа “WBA Gold International” титулы билбауы тапшырылды. Тулыраҡ - сайтта:

Учалы егетен “башҡорт һәм Мейәс мексиканы” тип йөрөтәләрУчалы егетен “башҡорт һәм Мейәс мексиканы” тип йөрөтәләр
Учалы егетен “башҡорт һәм Мейәс мексиканы” тип йөрөтәләр

Екатеринбургта “Рус баҡыр компанияһы” бүләгенә профессиналь бокс ярыштары үткәрелде. Төп алышта Башҡортостан спортсыһы Вилдан Минасов Владикавказдан Тигран Согоян менән осрашты.

Вилдан “RCC Boxing Promotions”  алышының 61,2 килограмға тиклемге ауырлыҡ үлсәмендә гран-при яуланы. Ул финалда Владикавказдан Тигран Согоянды еңде, ә быға тиклемге көнәркәшселәрен ике тапҡыр нокаутҡа оҙатты. Был еңеүе өсөн Вилдан Минасовҡа “WBA Gold International” титулы билбауы тапшырылды. Өҫтәүенә был алышта уңышлы сығыш яһауы егетте WBA-ның топ-15 рейтингына ҡайтарҙы. Әйткәндәй, 29 йәшлек Вилдан Минасов финалға тиклем Үзбәкстандың ике боксерын нокаутҡа ебәрҙе. Спортсының ошо сағыу еңеүҙәренән һуң Рәсәйҙең күп бокс белгестәре уны “башҡорт һәм Мейәс мексиканы” тип атаны. Вилдан сығышы менән Учалы районының Ҡорама ауылында тыуып үҫкән. Әле ул Мейәс ҡалаһында йәшәй һәм “Олимп” бокс залында шөғөлләнә.

Фото: Вилдан Минасовтың шәхси архивынан.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ

 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика