Башҡортостан
+23 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
11 Сентября , 11:00

Йәнә бер алтын миҙал!

Көйәрмәндәрҙең хөрмәтен яулай бара.

Йәнә бер алтын миҙал!Йәнә бер алтын миҙал!
Йәнә бер алтын миҙал!

Рәсәй халыҡтары спартакиадаһы сиктәрендә Татарстанда “Аҙ калибрлы винтовка. 50 м” олимпия күнекмәләрендә Башҡортостан уҡсыһы Матвей Потапов алтын миҙалға лайыҡ булды.

Белеүебеҙсә, Матвей – Белорет районының Спорт мәктәбе олимпия резервы тәрбиәләнеүсеһе. Тренеры – Анатолий Посаженников. Спортсыбыҙ тотороҡло рәүештә яҡшы һөҙөмтәләргә өлгәшеүе менән көйәрмәндәрҙең хөрмәтен яулай бара.

ҺҮРӘТТӘ: Матвей Потапов тренеры Анатолий Посаженников менән.

Фото: Әмирхан Кәлимуллин, Татарстандың Спорт министрлығы.

#СпартакиадаНародовРоссии

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ! 

 

 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика