Баскетбол клубтары вәкилдәре осрашты

2026/2027 йыл баскетбол миҙгеле башланыу алдынан РФ Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығында именлек органдары хеҙмәткәрҙәре менән “Динамо” һәм “Динамо-2” баскетбол клубтары уйынсылары осрашты.
Осрашыуҙа ҡатнашҡан Башҡортостандың “Динамо” физкультура-спорт йәмғиәте рәйесе генерал-лейтенант И.В. Кочнев: "Динамо" профессиональ баскетбол клубы барлыҡҡа килеү менән Өфө ҙур баскетболға эйә булды. Ҡала халҡы һәм ҡунаҡтары илдең иң яҡшы баскетболсыларын күрә, Рәсәй чемпионатында үҙ ҡалаһы өсөн көйәрмән була, командаға ярҙам итә ала”, – тип әйтеп үтте.
Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығы етәксеһе генерал-майор Р.П. Плотников спортсыларға көслө рух, ғаиләләре һәм тренерҙары йөҙөндә ныҡлы тыл, уйындар ваҡытында йәрәхәт алмауҙы теләне.
Осрашыу барышында спортсылар менән уларҙың вәкилдәре командаларҙың ҡаҙаныштары тураһында һөйләне. Клуб 2024 йылда асыла, һәм беренсе уйындарҙа, 2024/25 йылдар миҙгелендә үк, Юғары лиганың алтын миҙалын яулай. Уҙған миҙгелдә өфөләр Суперлигала лайыҡлы дебют яһаны: даими чемпионатта дүртенсе урын алып, плей-оффта лиганың иң яҡшы һигеҙ командаһы иҫәбенә инде. Параллель рәүештә Юғары лигала яңы ойошторолған «Динамо-2» командаһы уңышлы сығыш яһаны, ул 2025/26 йылдар миҙгеле йомғаҡтары буйынса турнирҙың бронза миҙалдарын яуланы.
Яңы миҙгел уйындары 1 октябрҙә Өфөләге «Динамо» спорт комплексында башлана.
Мәғлүмәт, фото: Федераль именлек хеҙмәтенең Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығының матбуғат хеҙмәте.