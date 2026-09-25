Стәрлетамаҡ ҡыҙына һеҙҙең ярҙамығыҙ кәрәк!

Стәрлетамаҡтан Полина Дмитриева Сенегалда үтәсәк үҫмерҙәр Олимпия уйындарында илебеҙ данын яҡлаясаҡ. Әйҙәгеҙ яҡташыбыҙға уйыбыҙҙа булһа ла уңыштар теләп, дәртләндереп торайыҡ! Доғаларыбыҙ бәләкәй спортсыға ярҙам итһен.
Рәсәй йыйылма командаһы составы Рәсәй Федерацияһы Олимпия комитетының башҡарма комитеты ултырышында раҫланды, тип хәбәр итте спорт министры Михаил Дегтярев.
Командаға Мәскәү, Санкт-Петербург, Башҡортостан, Ҡабарҙы-Балҡар, Дағстан, Курск, Воронеж һәм Волгоград өлкәләренән 13 спортсы инде. Улар араһында Полина Дмитриева ла бар. Үҙенең тәүге халыҡ-ара турнирында уҡ ул биш миҙал яуланы, уларҙың дүртеһе "алтын" миҙал ине.
Йыйылма команда милли символика менән сығыш яһаясаҡ, еңеү осрағында Рәсәй Федерацияһы гимны яңғыраясаҡ.
Уйындар 2026 йылдың 31 октябре – 13 ноябрендә үтәсәк. 14 көн дауамында 2700 ашыу атлет 25 спорт төрө буйынса 153 награда тупланмаһына дәғүә итәсәк. Был Африка континентында ошондай кимәлдәге тәүге күп төрлө спорт турниры буласаҡ.
Фото: БР Спорт министрлығы.