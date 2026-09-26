Туризмды үҫтереү офоҡтары киңәйә

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Республика йортонда “Туризм сәғәте” форматында кәңәшмә үткәрҙе. Унда тармаҡтың перспективалы йүнәлештәре, республиканың һәм илдең төрлө төбәктәренән килгән ҡунаҡтарҙы ҡабул итеүҙең яңы нөктәләре билдәләнде.
Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина туристик өлкә үҫешенең төп күрһәткестәре динамикаһы менән таныштырҙы. 2025 йыл һөҙөмтәһе буйынса Башҡортостанға туристар ағымы 2,4 миллион кешенән ашыу тәшкил иткән. Был Волга буйы федераль округының алдынғы өс төбәге иҫәбенә инергә мөмкинлек биргән.
Тармаҡ социаль проекттары әүҙем үҫешә, шул иҫәптән “Башҡортостанда оҙон ғүмер. Туризм” һәм “Башҡортостан–Белоруссия оҙон ғүмерлелеге” проекттары. Быйылдан башлап балалар йорттары тәрбиәләнеүселәре һәм инвалидтар өсөн ике көнлөк сәйәхәттәргә сертификат биреү ҡаралған. Шулай уҡ махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар ғаиләләре өсөн бушлай турҙар ойоштороласаҡ.
2026 йылда ҡунаҡсыллыҡ инфраструктураһын нығытыуға бизнес вәкилдәре лә өлөш индергән, кемпинг һәм юл буйы сервисы объекттары төҙөү буйынса 30 эшҡыуарлыҡ башланғысы хупланған.
Яңы туристик сәфәрҙәр ойоштороласаҡ – йәштәргә иҫәпләнгән проекттар, этно-мәҙәни маршруттар, аттарҙа сәйәхәт итеүҙәр, инклюзив туризм йәйелдереләсәк.
“Торатау” геопаркы” үҙәге етәксеһе Заһир Хәҙимуллин Мәләүез районындағы Воскресенск баҡыр иретеү заводы майҙанын артабан үҫтереү концепцияһын тәҡдим итте. Уға ярашлы, завод артындағы 1,2 гектарҙан ашыу майҙанды төҙөкләндереү эше билдәләнгән. Унда гастрономик һәм һөнәрселек ихаталары, баҡса, завод биҫтәһе урынлаштырыу планлаштырыла.
Башҡортостан Башлығы тәҡдим ителгән идеяны хупланы. 2026 йылдың октябренән 2027 йылдың майына тиклем бында ҙур фестивалдәр, һөнәрселек һәм ғилми оҫталыҡ дәрестәре, тау заводы цивилизацияһы тарихы буйынса лекциялар, концерттар үткәреләсәк.
Бәләбәй районы хакимиәте башлығы Азат Сәхәбиев Знаменка ауылындағы мәҙәниәт мираҫы объекты иҫәпләнгән Деев йорто эргәһендәге биләмәне төҙөкләндереү тәҡдимен индерҙе.
Ауыл биләмәһендә архитектура ҡомартҡылары күп булыуын иҫәпкә алып, республика етәксеһе Знаменкаға тарихи биләмә статусын биреүҙе тәҡдим итте. Аҙаҡ уңайлы ҡала мөхитен булдырыу буйынса иң яҡшы проекттарға Бөтә Рәсәй конкурсында ҡатнашыу өсөн заявка әҙерләргә мөмкин буласаҡ.
“Туризм сәғәте”ндә ҡатнашыусылар шулай уҡ Белорет районындағы Тирлән металлургия заводы майҙанын төҙөкләндереү перспективаһы тураһында фекер алышты. Башҡортостан Башлығы, кәңәшмәне йомғаҡлап, туризм тармағын үҫтереү потенциалын юғары баһаланы.
– Был – иҡтисадтың ҙур өлөшө, архитектура һәм археология объекттарын һаҡлауҙың оло тарихы, эш урындары булдырыу һәм Башҡортостанды ҡунаҡтарға киңерәк күрһәтеү мөмкинлеге, – тине Радий Хәбиров.
Фото: Башҡортостан Башлығы сайтынан.