Башҡортостан
+10 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
28 Сентября , 07:30

Ул әле һаман арабыҙҙа кеүек

Турнир былтырғы кеүек үк Урман-Бишҡаҙаҡ мәктәбенең спорт залында үткәрелде. Сарала республикабыҙҙың гәзит-журналдары, телевидение һәм радио хәбәрселәре, Ишембай районы хакимиәте вәкилдәре, урындағы мәктәп уҡытыусылары, коллегабыҙҙың туғандары командалары көс һынашты.

Ул әле һаман арабыҙҙа кеүекУл әле һаман арабыҙҙа кеүек
Ул әле һаман арабыҙҙа кеүек

26 сентябрҙә киң мәғлүмәт саралары журналистары командалары араһындағы волейбол буйынса турнир Уйылдан Ғәлиндең яҡты иҫтәлегенә бағышланды һәм икенсегә уның тыуған ауылында – Ишембай районының Урман-Бишҡаҙаҡ ауылында уҙҙы.

2024 йылдың сентябрендә Башҡортостандың атҡаҙанған матбуғат һәм киң мәғлүмәт хеҙмәткәре Уйылдан Ғәлиндең ғүмере өҙөлдө. Уға 45 кенә йәш ине.

Яратҡан һөнәренә 24 йыл ғүмерен бағышлаған Уйылдан Нурғәли улы башҡорт журналистикаһында яҡты эҙ ҡалдырҙы. Асыҡ, изге күңелле һәм намыҫлы булған коллегабыҙ бер нисә быуын хәбәрселәрен, телевидение һәм радио дикторҙарын тәрбиәләне. 

Турнир былтырғы кеүек үк Урман-Бишҡаҙаҡ мәктәбенең спорт залында үткәрелде. Сарала республикабыҙҙың гәзит һәм журналдары, телевидение һәм радио хәбәрселәре, Ишембай районы хакимиәте вәкилдәре, урындағы мәктәп уҡытыусылары, коллегабыҙҙың туғандары командалары көс һынашты.

Турнирҙы Башҡортостандың  Журналистар союзы, “Башҡортостан” дәүләт телевидение һәм радиотапшырыуҙар компанияһы, Ишембай ҡалаһы хакимиәте, урындағы спорт идаралығы, Ишембай районының Урман-Бишҡаҙаҡ ауыл хакимиәте ойошторҙо.

Был үҙенсәлекле спорт сараһында Урман-Бишҡаҙаҡ мәктәбе командаһы быйыл да еңеүсе булды. Журналистар – икенсе, Ишембай районы хакимиәте командаһы өсөнсө урынды яуланы. Туғандар командаһы иһә дүртенсе урынға сыҡты.

 

Лилиә Мәүлитова фотолары.

 

Ул әле һаман арабыҙҙа кеүек
Ул әле һаман арабыҙҙа кеүек
Ул әле һаман арабыҙҙа кеүек
Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика