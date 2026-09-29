Бөйөк еңеүҙәр, спорттың төрлө төрҙәре һәм терминдары тураһында яҡшы беләһегеҙме? Ошо йәһәттән үҙегеҙҙе һынап ҡарағығыҙ килһә, спорт диктантын яҙығыҙ.
Спортты яратыусылар һәм уның менән мауығыусылар өсөн спорт диктанты – белемеңде тикшереп ҡарау ғына түгел, үҙенсәлекле, мауыҡтырғыс һынау ҙа. Төрлө һорауҙарға яуап биреп, яңы төшөнсәләр һәм мәғлүмәттәр меннә танышырға була.
Әйткәндәй, был сарала һәр кем, йәшенә һәм әҙерлек кимәленә ҡарамаҫтан, ҡатнаша ала. Бының өсөн sportdiktant.ru/ сайтына инегеҙ һәм теркәлегеҙ. Быйылғы диктан Паралимпия уйындарына арналған. 4 октябрҙә сәғәт 11-ҙә яҙа башлайбыҙ.
Рәсәйҙең Олимпия комитеты һәм Спорт министрлығы Бөтә Рәсәй “Спорт диктанты-2026” акцияһын үткәрә. Уның маҡсаты – спорт тураһындағы белемде арттырыу, халыҡты әүҙемп тормош алып барыуға йәлеп итеү һәм физкультураға ҡыҙыҡһыныу уятыу.
ӘЙТКӘНДӘЙ
* Быйыл “Спорт диктанты” проекты күпкә мауыҡтырғысыраҡ.
* Тотош ил буйынса бер меңдән ашыу майҙансыҡта ойоштороласаҡ.
* 300 меңдән ашыу кеше ҡатнашыр тип көтөлә.
* Спорттың экстремаль төрҙәренән алып Паралимпия хәрәктәренә тиклем 10 яңы тема тәҡдим ителәсәк.
* “Үҙеңдең һорауыңды тәҡдим ит” интерактив рубрикаһында ҡатнашып, һәр кем диктантты ойоштороуҙа ҡатнаша ала.
* Мәктәп уҡыусылары, студенттар, спорт һөйөүселәр, спортсылар – һәр кем сарала үҙ көсөн һынай ала.
* Иң шәп ҡатнашыусылар Рәсәй Олимпия комитетының сертификаттары менән бүләкләнәсәк.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ