Рәсәй Геройы Максим Серафимов иҫтәлегенә ярыштар үткәрелде

Тарих йылъяҙмаһы ҡаһарманлығы, батырлығы һәм илһөйәрлеге менән үлемһеҙгә әүерелгән күп кенә шәхестәрҙең исем-шәрифтәрен һаҡлай. Улар араһында ғүмерен, барлыҡ булмышын фиҙа ҡылып, Тыуған ил азатлығы, именлеге һәм яҡты киләсәге өсөн яуға күтәрелгәндәр айырым урын биләй. Әгәр беҙ улар тураһында һөйләйбеҙ, яҙабыҙ икән, тимәк, батырҙар тураһындағы хәтер һаҡланасаҡ һәм быуындан-быуынға изге аманат булып тапшырыласаҡ.
Спорттың тәғәйенләнеше ябай ғына түгел. Ул, халыҡты сәләмәт, әүҙем тормош алып барыуға өндәү менән бер рәттән, тарихи үткәндәребеҙ, Тыуған иле өсөн янып йәшәгән илһөйәрҙәр тураһындағы яҡты иҫтәлекте һаҡларға ла булышлыҡ итә. Был һүҙҙәрҙең хаҡлығына ошо көндәрҙә Өфөләге 40-сы белем биреү үҙәгендә Рәсәй Геройы Максим Серафимовтың яҡты иҫтәлегенә бағышланған командалар ярыштарын асыу тантанаһында тағы бер тапҡыр инандыҡ. Сарала Өфөнөң Октябрь районы хакимиәте башлығы урынбаҫары Руслан Бикимбәтов, хакимиәттең физкультура һәм спорт бүлеге етәксеһе Леонид Ильин, мәғариф бүлеге етәксеһе Гүзәл Адулина, Афғанстандағы хәрби хәрәкәттәрҙә ҡатнашыусы, Октябрь районы буйынса “Хәрби туғандашлыҡ” ветерандар ойошмаһы етәксеһе Илдар Иҙрисов, махсус хәрби операция ветераны Артем Мөхәррәмов һәм башҡалар сығыш яһаны.
– Максим ябай, әммә маҡсатлы, ғәҙел, хеҙмәт яратҡан малай ине. Ул ауырлыҡтар алдында баш эймәне. Хәрби, разведчик булырға хыялланды һәм, армия генералы В.Ф. Маргелов исемендәге Рязань хәрби-һауа десант команда училищеһына уҡырға инеп, был уй-ниәтен тормошҡа ашырҙы. Ул ваҡытта улымдың Рәсәй Геройы булыр тип күҙ алдына ла килтермәгәйнем, әммә яҙмыш барыһын да үҙенсә хәл итте, – тип һөйләне Максимдың әсәһе Алина Серафимова. – Улыбыҙ Максим тураһында яҡты иҫтәлекте ҡәҙерләп һаҡлайһығыҙ, хәрби-спорт сараһын өсөнсө йыл үткәрәһегеҙ. Ойоштороусыларға, уҡытыусыларға һәм, әлбиттә, спортсыларға улыбыҙ тураһында хәтирәләр һаҡлауығыҙ өсөн рәхмәтлебеҙ. Балаларҙың командаларға тупланыуын, еңеүгә ихтыяр көсөн күрһәтеүен, Тыуған иленең тарихын хөрмәт итеүен күреү – беҙҙең өсөн ҙур бүләк ул.
Алина менән Владимир Серафимовтар был сараның үҙҙәре өсөн айырыуса ҡәҙерле икәнлеге һәм быйыл беренсе урын яулаған командаға үҙенсәлекле бүләк тапшырырға ҡарар итеүҙәре хаҡында белдерҙе. Улар спортсыларҙың еңеүгә ихтыяр көсө, тырышлығы, ынтылышы ҡиммәтле икәнлеген һыҙыҡ өҫтөнә алды.
Шуныһы үҙенсәлекле: баш ҡаланың Октябрь районы белем биреү ойошмаларының саҡырыу йәшенә тиклемге йәштәре, төрлө ҡаршылыҡтарҙы еңеп, йүгереүҙә ҡатнашты. Унда һәр кем үҙенең көсөн һәм етеҙлеген күрһәтте. Уҡыусылар үҙҙәренең сыҙамлылығы, сәмселлеге, тәүәккәллеге, ҡыйынлыҡтарға әҙер булыуы һөҙөмтәһендә ярыш шарттарын үтәй алды. Һөҙөмтәлә 84-се татар гимназияһы командаһы беренсе урын яуланы һәм Максим Серафимовтың ата-әсәһе белем усағына үҙенсәлекле бүләк – 100 мең һум күләмендә аҡсалата сертификат тапшырҙы. Был ябай ғына награда түгел, балаларҙың киләсәгенә, уларҙың спорт ҡаҙаныштарына, үҫешенә ҙур өлөш һәм тормошто, үҙ эшен яратҡан Максим тураһында яҡты иҫтәлек тә ине. 114-се белем биреү үҙәге иһә икенсе, 155-се лицей өсөнсө урынға сыҡты.
Әлфит НИҒӘМӘТЙӘНОВ, Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтайы депутаты, Республика хәрби хәрәкәттәр инвалидтары йәмәғәт ойошмаһы рәйесе:
– Был сара йәш быуын вәкилдәренең бөйөк геройҙар вариҫтары икәнлеген һәм уларҙың уларҙың мираҫын киләсәк өсөн һаҡлау кәрәклеген күрһәтте. Егеттәргә спорт сараһы ысын ҡаһарманлыҡ, илһөйәрлек һәм команда булып тупланыу дәресенә әүерелде.
Леонид ИЛЬИН, Өфө ҡалаһы Октябрь районы хакимиәтенең физкультура һә спорт бүлеге етәксеһе:
– Сара егеттәрҙең һәм йәшәү хәүефһеҙлеге нигеҙҙәре уҡытыусыларының башланғысы менән барлыҡҡа килде. Йыл һайын Рәсәй Геройы Максим Серафимовтың яҡты иҫтәлегенә бағышланған командалар ярыштарын, “Йәшәргә, уҡырға, еңергә!” спартакиадаһына ярашлы, үткәрергә ҡарар иттек. Бында ҡулланылған алымдар киләсәктә әрме хеҙмәтендә лә, тормошта ла кәрәк. Өҫтәүенә бөгөн сарала Максимдың ата-әсәһе лә ҡатнашты. Улар ярыштар программаһына разведчиктар элементтарын индерергә тәҡдим итте. Әлбиттә, киләсәктә беҙ быны эшләйәсәкбеҙ.
Тағы шуны билдәләргә кәрәк, был – ябай ғына йүгереү түгел, герой тураһында иҫтәлек тә. Өҫтәүенә егеттәр ярыш ваҡытында төрлө элементтарҙы үтәй, бер-береһенә ярҙам итергә, терәк булырға, командала эшләргә өйрәнә. Киләсәктә урында ориентирлау элементын өҫтәргә уйлайбыҙ. Серафимовтар ғаиләһенең быйылғы еңеүсе командаға үҙенсәлекле бүләк яһауы сараға айырым йәм өҫтәне.
Артем АНУФРИЕВ, прапорщик, Өфөләге 6-сы лицейҙың хәүефһеҙлек нигеҙҙәре һәм Тыуған илде һаҡлау уҡытыусыһы, ярыштарҙың төп судьяһы:
– Марш-бросок, ҡаршылыҡтарҙы үтеү, һыу үткәүелдәре, “мина”лар баҫыуы аша йүгереү һәм башҡа ғәмәлдәр – быларҙың барыһы ла һәр егетте сыныҡтыра, рухи йәһәттән нығыта. Быларҙың барыһы ла йәш быуын вәкилдәрен сәләмәт, көслө рухи ихтыярлы итеп үҫтереү өсөн мөһим.
Оскар ХӘБИБУЛЛИН, ярыштарҙа ҡатнашыусы:
– Был спорт сараһында беренсе тапҡыр үҙ көсөмдө һынап ҡарайым. Минең менән бергә класташтарым һәм тағы параллель кластан ике егет килде. Әлбиттә, беренсе урынды яулау өсөн тырышсаҡбыҙ.
ҠЫҪҠАСА БЕЛЕШМӘ
Максим Серафимов 1995 йылдың 8 ғинуарында Өфө ҡалаһында тыуған. Ул баш ҡалалағы 40-сы мәктәпте тамамлаған. Маҡсатлы егет грек-рим көрәше менән шөғөлләнгән, спорт мастерлығына кандидат булған, Башкортостан ярыштарында даими ҡатнашҡан. Мәктәптә яҡташыбыҙ бик яҡшы уҡыған, инглиз, француз, башҡорт телен тейешле кимәлдә үҙләштергән. Артабан һуң, ҙур конкурс үтеп, Максим Серафимов армия генералы В.Ф. Маргелов исемендәге Рязань юғары һауа десант команда училищеһын (хәрби институтын) тамамлаған. Махсус хәрби операция башланғансы офицер Псков ҡалаһында хеҙмәт иткән.
2022 йылдың 27 февралдә махсус тәғәйенләнеш төркөмө командиры, өлкән лейтенант Максим Серафимов разведка отряды составында дошмандың көслө уты аҫтына эләккән. Өлкән лейтенант, ҡыйыу һәм тәүәккәл эш итеп, 30 дошманды һәм бер бронетранспортерҙы юҡ иткән. Сираттағы һөжүм ваҡытында офицерҙан ике метр алыҫлыҡта граната шартлаған. Өлкән лейтенант Максим Серафимов үҙенең кәүҙәһе менән гранатаны ҡаплаған һәм иптәштәрен үлемдән ҡотҡарған.
Рәсәй Федерацияһы Президенты Владимир Путиндың Указы менән Өфөнән өлкән лейтенант Максим Серафимовҡа хәрби бурысын үтәгәндә күрһәткән батырлығы һәм ҡаһарманлығы өсөн үлгәндән һуң Рәсәй Геройы исеме бирелде. “Патриот” хәрби-патриотик паркы, Өфөләге 40-сы мәктәп Рәсәй геройы Максим Серафимов исемен йөрөтә.
Автор фотолары.