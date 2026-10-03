Бөрөнө туристар ярата

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер‑министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев Бөрө ҡалаһына эш сәфәре сиктәрендә «ЧИРКОВЪ» креатив майҙансығы менән танышты, туризмды һәм креатив индустрияларҙы үҫтереү мәсьәләләре буйынса кәңәшмә үткәрҙе.
Бөрөләге ижади биләмә ҡаланың тарихи үҙәгендә XIX быуатта төҙөлгән бинала – сауҙагәр Чирковтарҙың йортонда урынлашҡан. «ЧИРКОВЪ» биләмәһен булдырыу идеяһы бина хужалары Максим һәм Евгения Шипилина менән уларҙың партнеры, урбанист Александр Старковта тыуа.
Уларҙың тырышлығы арҡаһында бөгөн был урын ҡала халҡын үҙенә тартып торған үҙәккә, туристик Бөрөнөң визит карточкаһына әүерелде. Йыл һайын был биләмәгә 40 меңдән ашыу турист килә.
Александр Шельдяев инфраструктура объектын ҡараны, унда дөйөм майҙаны 600 квадрат метрлыҡ өс ҡатта гастро-кафе, актуаль сәнғәт галереяһы, «Дүрт стихия» керамика оҫтаханаһы, концерт-театр залы урынлашҡан. Мәҙәни башланғыстар фонды ярҙамында 2025 йылда Керамика һәм көршәкселек музейы асылған. Икенсе ҡатта туристик программалар өсөн сауҙагәрҙәр ҡунаҡханаһы булдырыу планлаштырыла.
Артабан Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер‑министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев туризмды һәм креатив индустрияларҙы үҫтереү мәсьәләһе буйынса кәңәшмә үткәрҙе. Сарала төбәк Хөкүмәте ағзалары, район хакимиәте вәкилдәре, эшҡыуарҙар, мәҙәни һәм туристик проекттар етәкселәре ҡатнашты.
Сығанаҡ: pravitelstvorb.ru