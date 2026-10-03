Башҡортостан
+3 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
3 Октября , 15:45

Бөрөнө туристар ярата

Сауҙагәр Чирковтар йортонда урынлашҡан ижади биләмәгә йыл һайын 40 меңдән ашыу турист килә. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Бөрөнө туристар яратаБөрөнө туристар ярата
Бөрөнө туристар ярата

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер‑министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев Бөрө ҡалаһына эш сәфәре сиктәрендә «ЧИРКОВЪ» креатив майҙансығы менән танышты, туризмды һәм креатив индустрияларҙы үҫтереү мәсьәләләре буйынса кәңәшмә үткәрҙе.

Бөрөләге ижади биләмә ҡаланың тарихи үҙәгендә XIX быуатта төҙөлгән бинала – сауҙагәр Чирковтарҙың йортонда урынлашҡан. «ЧИРКОВЪ» биләмәһен булдырыу идеяһы бина хужалары Максим һәм Евгения Шипилина менән уларҙың партнеры, урбанист Александр Старковта тыуа.

Уларҙың тырышлығы арҡаһында бөгөн был урын ҡала халҡын үҙенә тартып торған үҙәккә, туристик Бөрөнөң визит карточкаһына әүерелде. Йыл һайын был биләмәгә 40 меңдән ашыу турист килә.

Александр Шельдяев инфраструктура объектын ҡараны, унда дөйөм майҙаны 600 квадрат метрлыҡ өс ҡатта гастро-кафе, актуаль сәнғәт галереяһы, «Дүрт стихия» керамика оҫтаханаһы, концерт-театр залы урынлашҡан. Мәҙәни башланғыстар фонды ярҙамында 2025 йылда Керамика һәм көршәкселек музейы асылған. Икенсе ҡатта туристик программалар өсөн сауҙагәрҙәр ҡунаҡханаһы булдырыу планлаштырыла.

Артабан Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер‑министры вазифаһын башҡарыусы Александр Шельдяев туризмды һәм креатив индустрияларҙы үҫтереү мәсьәләһе буйынса кәңәшмә үткәрҙе. Сарала төбәк Хөкүмәте ағзалары, район хакимиәте вәкилдәре, эшҡыуарҙар, мәҙәни һәм туристик проекттар етәкселәре ҡатнашты.

Сығанаҡ: pravitelstvorb.ru

Бөрөнө туристар ярата
Бөрөнө туристар ярата
Бөрөнө туристар ярата
Бөрөнө туристар ярата
Бөрөнө туристар ярата
Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика