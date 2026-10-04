Оло йәштәгеләр ҙә сәйәхәт ярата

1 октябрҙә, Өлкәндәр көнөндә, Башҡортостанда «Башҡорт оҙон ғүмерлелеге» проекттары буйынса сәйәхәттәр дауам итте. «Башҡорт оҙон ғүмерлелеге. Туризм» проекты сиктәрендә бер юлы ете төркөм республика буйлап бер көнлөк турҙарға юлланды, дөйөм алғанда, сәйәхәттәрҙә 300-ҙән ашыу кеше ҡатнаша.
Маршруттар Мораҙым тарлауығын (зубрҙар вольеры менән), Кушнаренконы, Бөрө ҡалаһын, Тура хан кәшәнәһен, Ҡыҙыл шишмәне, Изге ҡыуаҡлыҡтарҙы, Стәрлетамаҡты һәм «Торатау» геопаркын үҙ эсенә алды.
Башҡортостан Республикаһының эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры Светлана Верещагина «Башҡорт оҙон ғүмерлелеге. Туризм» һәм «Башҡорт-белорус оҙон ғүмерлелеге. Туризм» проекттарының өлкән быуын араһында ҙур ихтыяж менән файҙаланыуын билдәләне: проекттар тормошҡа ашырылған йылдар эсендә уларҙа 68 меңдән ашыу кеше ҡатнашты. "Өлкәндәр көнөндә ата-әсәләргә, олатай-өләсәйҙәргә тыуған төйәкте күреү, уның тарихы һәм мәҙәниәте менән танышыу, шулай уҡ Белоруссияға сәйәхәткә сығыу мөмкинлеген бүләк итеү айырыуса күңелле", тине ул.
2026 йылдың 30 сентябрендә «Өфө» аэропортында «Башҡорт-белорус оҙон ғүмерлелеге. Туризм» проектында ҡатнашыусыларҙы оҙатыу тантанаһы булды. «Белорус аҙналығы» тур программаһы Минск ҡалаһына, «Дудутки» этнографик комплексына, Мир һәм Несвиж һарайҙарына, «Хатынь» мемориаль комплексына барыуҙы күҙ уңында тота.
Белоруссияның Республика туристик индустрия союзы идараһы рәйесе Филипп Гулый Башҡортостан етәкселегенә Минск менән Өфө араһында тура авиабәйләнеште булдырғаны һәм пенсионерҙарға Белоруссияның мәҙәниәте, тарихы һәм тормош-көнкүреше менән танышырға мөмкинлек биргән программа өсөн рәхмәт белдерҙе. Ул ойоштороусыларҙың проектты мөмкин тиклем уңайлы һәм төрлө итергә ынтылыуҙарын билдәләне.
Минск ҡалаһына осоусылар араһында тыуған көнөн Белоруссияла билдәләйәсәк Нурия Ависовна Цыпленкова ла бар. Уның һүҙҙәренсә, ире менән был сәйәхәткә күптән сығырға хыялланғандар, байрамдың сәйәхәт ваҡытына тура килеүенә бик шат булғандар. Ул өлкән йәштә өйҙә генә ултырмай, яңы ҡалалар һәм кешеләр менән танышырға, тарихты һәм мәҙәниәтте өйрәнергә кәрәк, тип иҫәпләй.
«Башҡорт оҙон ғүмерлелеге. Туризм» һәм «Башҡорт-белорус оҙон ғүмерлелеге. Туризм» проекттары өлкән быуын вәкилдәренә экскурсияларға сығырға, төбәктәрҙең мәҙәниәте һәм иҫтәлекле урындары менән танышырға, аралашыу даирәһен киңәйтергә мөмкинлек бирә.
Фото: Башҡортостан Хөкүмәте.