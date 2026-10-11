Мөмкинлектәр бар, кинәнеп шөғөллән генә!

Спорт, барыһын да сәләмәт тормошҡа ылыҡтырып, кешене сыныҡтырып, хеҙмәткә дәртләндереп кенә ҡалмай, айырым төбәктең данын да барлыҡ ҡитғаларға тарата. Төрлө халыҡ-ара турнирҙарҙа еңеү яулаған спортсылар бына ошондай ҙур ҡеүәткә эйә. Күптән түгел республика, Рәсәй халыҡтары спартакиадаһына ярашлы, алты дисциплинала, шул иҫәптән спорт көрәшендә ярыштарҙы ҡабул итте. Ошондай мәртәбәле спорт сараларын үткәреү иһә һуңғы йылдарҙа Башҡортостанда халыҡ-ара кимәлдәге объекттарҙы төҙөп файҙаланыуға тапшырыу һөҙөмтәһендә мөмкин булды. Улар иҫәбендә – Көрәш һарайы, Ишкәкле слалом комплексы, Фехтование үҙәге һәм башҡалар.
Бындай Көрәш һарайы донъяла берәү генә
Спорт объекттарын төҙөү йылдамлығы һәм күләме буйынса Башҡортостан – илдә алдынғылар иҫәбендә. Һуңғы биш йылда ҙур комплекстарҙан алып спорт майҙансыҡтарына тиклем 1400-ҙән ашыу яңы ҡоролма сафҡа инде. Бынан тыш, Өҫтәл теннисы үҙәген һәм Теннис академияһы менән Бокс прогресы үҙәген төҙөү дауам итә. Планда – шкәкле слалом комплексының икенсе сираты һәм Еңел атлетика манежы. 2022 йылдан спорт инфраструктураһын капиталь ремонтлау программаһы тормошҡа ашырыла – ошо ваҡыт эсендә 40 объект тәртипкә килтерелде.
Өфөлә баш ҡалабыҙҙың 450 йыллыҡ юбилейына арналған объекттарҙың береһе – Көрәш һарайы – Рәсәйҙә генә түгел, донъяла иң ҙур көрәш объекттарының береһе. Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров балалар ҙа, өлкәндәр ҙә, спорт менән мауығыусылар ҙа, оҫта спортсылар ҙа шөғөлләнә аласаҡ спорт объектын төҙөү хыялы икәнлеге тураһында белдергәйне.
– Үҙемдең тормошомда күп нимә өсөн грек-рим көрәшенә – тренерыма һәм спортҡа бағышланған йылдарыма бурыслымын. Шул ваҡыттан алып тренерҙарға, мәшһүр спортсыларға рәхмәт белдереү һәм йәштәр яҡшы, иҫ киткес спорт һарайында шөғөлләнә алһын өсөн уңайлы шарттар булдырыу хыялы барлыҡҡа килде. Башҡортостандың идара итеү командаһы көсө менән ошондай үҙенсәлекле объектты төҙөнөк. Тәү сиратта был – тренерҙарыбыҙға, спорт ветерандарына һәм бөйөк атлеттарыбыҙға хөрмәт күрһәтеү. Улар йәштәребеҙ өсөн өлгө булып тора. Көрәш һарайы – уникаль объект, уның менән ғорурланасаҡбыҙ, – тип белдергәйне Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров спорт объекты асылған көндә. Әйткәндәй, күптән түгел ошо матур ваҡиғаға ике йыл тулды.
Рәсәйҙең халыҡ рәссамы Салауат Щербаков халыҡ-ара, федераль, төбәк-ара ярыштар үткәрелгән Көрәш һарайын мәңгеләштергән. Спорт объектының дөйөм майҙаны – 28 мең квадрат метр. Бында спорт комплексы, спорт көрәше мәктәбе, трибуналары булған, 3400 кешегә иҫәпләнгән универсаль зал, спортсылар өсөн ҡунаҡхана, конференциялар өсөн зал һәм башҡалар урынлашҡан. Физик һәм ихтыяр көсөн, һаулыҡты нығытыу, яңы спорт ҡаҙаныштарына өлгәшеү өсөн барлыҡ мөмкинлектәр булдырылған.
Классик Олимпия уйындары төрө булған грек-рим көрәше, шулай уҡ Олимпия уйындарына индерелгән, япон хәрби сәнғәт төрө дзюдо, беҙҙең илдә барлыҡҡа килгән, көс структураларында эшләнгән, махсус хеҙмәттәрҙә, Рәсәйҙең Оборона министрлығында прикладной спорт төрө булған самбо, көрәштең көс төрө иҫәпләнгән грэпплинг, етеҙлекте, көстө һәм таҫыллыҡты арттырған ирекле көрәш буйынса секцияларҙа балалар күпләп шөғөлләнә. 3,2 мең бала һәм үҫмер даими рәүештә күнекмәләргә йөрөй. Ай һайын Көрәш һарайына килеүселәр һаны 50 меңдән артып китә.
“Бындай спорт объекттарына ҡарап тороуы һоҡланғыс”
Ике йыл элек ил Президенты Владимир Путин үткәргән Рәсәй Президенты ҡарамағындағы Физик культураны һәм спортты үҫтереү буйынса совет ултырышы “Рәсәй – спорт державаһы” форумының төп ваҡиғаһы булды. Сара барышында Өфөлә Фехтование һәм Ишкәкле слалом үҙәктәре, Нефтекамала “Амфибия” спорт комплексы асылды. Яңы объекттарҙы ҡарағанда ил етәксеһе уларға ыңғай баһа бирҙе.
– Һеҙҙә бик шәп яңы социаль объекттар барлыҡҡа килгән. Бындай спорт объекттарына ҡарап тороуы һоҡланғыс, – тип белдергәйне Рәсәй Президенты, эш программаһы тамамланғас, кортеждан урамға ябай өфөләр менән аралашырға сыҡҡанында.
Баш ҡалабыҙға килгәнендә Рәсәй Геройы, өс тапҡыр олимпия чемпионы Александр Карелин да республиканың үҫешкән спорт инфраструктураһын юғары баһаланы.
– Өфөлә төҙөлгән Көрәш һарайы Башҡортостандың йөҙөк ҡашына, иң ҡатмарлы турнирҙар үткәреү майҙансығына әүерелде, – тине ул. – Республиканың баш ҡалаһын яңыртыу менән бер рәттән, тарихи мираҫ тураһында ла онотмауығыҙ, мәҙәни объекттарҙы тергеҙеүегеҙ һәм музей эшен үҫтереүегеҙ мөһим. Был ҡала халҡында һәм ҡунаҡтарында дөрөҫ ҡиммәттәр булдыра.
Фехтование буйынса спорт әҙерлеге үҙәге Өфөлә 2024 йылдың октябрендә асылды һәм абруйлы ярыштарҙы, шул иҫәптән “Рәсәй – спорт державаһы” форумы барышында “Салауат ҡылысы” турнирын ҡабул итергә лә өлгөрҙө. Объект Затон биҫтәһендә урынлашҡан. 6,2 мең квадрат метр майҙанлы ике ҡатлы бинала 28 фехтование юлы, 373 тамашасыға иҫәпләнгән трибуналы универсаль зал, махсуслаштырылған һәм тренажер залдары, шәхси дәрестәр өсөн урын, кейенеү бүлмәләре һәм башҡалар урынлаштырылған. Үҙәк асылыу менән фехтованиеға күберәк балалар килә башланы. Ошо уҡ ваҡытта асылған Ишкәкле слаломда беренсе тапҡыр “Ҡурай крайы” тип исемләнгән халыҡ-ара ярыштар үткәрелде.
Иғтибар булған ерҙә уңыш оҙаҡ көттөрмәй
Быйыл байтаҡ ҡына спортсыбыҙ халыҡ-ара чемпионаттарҙа лайыҡлы сығыш яһаны. Мәҫәлән, Алһыу Миназова Рәсәй ишкәкле слаломы тарихында тәүге тапҡыр Австралияла үткән донъя чемпионатында көмөш миҙал яуланы. Фехтование буйынса донъя кубогы этабында Егор Баранников карьераһында беренсе тапҡыр шәхси ярыштарҙа көмөш миҙалға лайыҡ булды.
Фехтование үҙәгендә һәм Ишкәкле слалом өсөн ҡоролмалар комплексында тәүге тапҡыр ил чемпионаты һәм беренселеге үткәрелде. Уларҙа шулай уҡ иң көслө спортсылар араһында Рәсәй халыҡтары спартакиадаһы ойошторолдо. Көрәш һарайында самбонан алып боксҡа тиклем байтаҡ абруйлы турнирҙар уҙғарыла, “Динамо-Урал” волейбол командаһы ла бында шөғөлләнә. Күптән түгел ул волейбол буйынса халыҡ-ара матч осрашыуҙары серияһын – Рәсәй йыйылма командаһының донъя аренаһына ҡайтыуы иғлан ителгәндән һуң команданың тәүге ҙур уйындарын ҡабул итте.
Башҡортостандың ярыштар үткәреү майҙансығына әүерелеүе спортсыларыбыҙға Олимпиадаға, донъя һәм Европа чемпионаттарына юл аса. Һөҙөмтәлә Рәсәй спортының халыҡ-ара турнирҙарға триумф менән әйләнеп ҡайтыуын күрәбеҙ. Башҡортостан йәштәре лә еңеүгә өлөш индерә. Олимпия чемпиондарын һәм призерҙарын, халыҡ-ара беренселектәрҙә еңеүселәрҙе, Рәсәй һәм донъя спорты легендаларын күреп, залдарға, секцияларға, спорт майҙансыҡтарына киләсәктә пьедесталға күтәрелеү теләге менән малайҙар һәм ҡыҙҙар килә.
Республикала адаптив спорт та системалы үҫә. Махсус хәрби операция ветерандарын физкультура һәм спорт менән шөғөлләнеүгә йәлеп итеү өсөн “Батырлыҡ” проекты тормошҡа ашырыла. Әйләнеп ҡайтҡандарҙан һәм әлеге хәрбиҙәрҙән торған, ярыштарҙа әүҙем ҡатнашҡан тотош спорт командаһы бар. “Кировсы” клубы нигеҙендә “Булат” тигән следж-хоккей командаһы төҙөлгән.
Беҙҙә спорт өсөн кадрҙар әҙерләүгә өҫтөнлөк бирелә. “Ауыл тренеры” һәм “Ҡала тренеры” республика программалары буйынса 230 тренер-уҡытыусы ярҙам алды. Был уникаль тәжрибә “Ауыл тренеры” федераль программаһын ғәмәлгә индереүгә нигеҙ булды. Өҫтәүенә һуңғы йылдарҙа тармаҡҡа ҡаршы иғтибар республикалағы 2,4 миллион кешенең спорт менән даими шөғөлләнеүенә булышлыҡ итте.
Ошо тырышлыҡтарҙың барыһы ла республика халҡы спорт менән шөғөлләнһен, сәләмәт тормошто һайлаһын өсөн шарттар һәм мөмкинлектәр тыуҙырыуға йүнәлтелә.
Руслан ХӘБИБОВ, Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры урынбаҫары – спорт министры:
– Республикала спорттың 141 төрө үҫешә. Рәсәйҙең йыйылма командалары составында Башҡортостандан вәкилдәр һаны 2,6 тапҡырға артты – 2018 йылда 281 спортсыбыҙ булһа, 2025 йылда 745 тәшкил итте. Спорт инфраструктураһын үҫтереү, спортсыларға һәм тренерҙарға ярҙам итеү, шулай уҡ республикала йәшәүселәрҙең физик культура күнекмәләренән файҙалана алыуын күтәреү өсөн системалы эште үҫтереү буйынса дауам итәбеҙ. Маҡсатыбыҙ – спорт тармағы үҫешен дауам итеү. 2030 йылға тиклем физкультура һәм спорт менән системалы шөғөлләнеүселәр һанын 70 процентҡа тиклем еткереү, яңы чемпиондар әҙерләү һәм республиканың спорт йәһәтенән абруйын арттырыу маҡсатын ҡуябыҙ.
ӘЙТКӘНДӘЙ
“Яндекс” карталары мәғлүмәттәренә ҡарағанда, һуңғы ике йылда Рәсәйҙәге халҡы миллиондан күберәк булған ҡалалар араһында спорт секцияларына ҡыҙыҡһыныуҙың артыуы күҙәтелә.
2024 йылдың авгусынан 2026 йылдың авгусына тиклемге осорҙа Өфөлә спорт ойошмалары 42 процентҡа артҡан. Ике йыл элек баш ҡалабыҙҙа 341 ошондай ойошма булһа, йәнә ике йылдан һуң был һан 484 тәшкил иткән. Был – илдәге халҡы миллиондан ашҡан ҡалалар араһындағы иң яҡшы күрһәткес. Красноярскиҙа спорт ойошмалары һаны – 34 (551-ҙән 737-гә тиклем), Силәбелә – 29 (335-тән 432-гә тиклем), Омскиҙа – 17 (424-тән 494-кә тиклем), Краснодарҙа 15 процентҡа (627-нән 722-гә тиклем) артҡан.
ҺҮРӘТТӘ: беҙҙең Көрәш һарайы – баш ҡалабыҙҙағы иң матур объекттарҙың береһе.
Автор фотоһы.