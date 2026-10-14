Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
14 Октября , 13:15

“Һомай” йыры халыҡ-ара турнирҙа яңғыраны

Кипр фигуристкаһы “Ay Yola” төркөмөнөң  “Homay” йырын үҙенең сығышына һайлаған. Тулыраҡ - сайтта:

Добавить в предпочтительные источники Google
“Һомай” йыры халыҡ-ара турнирҙа яңғыраны“Һомай” йыры халыҡ-ара турнирҙа яңғыраны
“Һомай” йыры халыҡ-ара турнирҙа яңғыраны

Кипр фигуристкаһы Оливия Базлова “Ay Yola” төркөмөнөң  “Homay” йырын үҙенең 2026/27 миҙгелдәге ҡыҫҡа программаһына һайлаған. Спортсы Люблянда үткәрелгән йәш үҫмерҙәр араһында үткәрелгән ярыштарҙа – етенсе, сентябрҙә Таллинда бронза миҙал яулағайны.

–  “Ay Yola”ға ҙур рәхмәт – музыкағыҙ, был программаға нигеҙ булып, мине лә, хореографымды ла илһамландырҙы. Йыр бүләк иткән хис-тойғо, илһам өсөн ҙур рәхмәт, - тип яҙған спортсы үҙенең социаль селтәрҙәге сәхифәһендә.

Ҡыҫҡа программа видеоһы фигуристканың социаль селтәрҙәге сәхифәһендә бирелгән. Спортсы унда башҡорт милли һыҙаттары булған кейемдә сығыш яһай.

Фото: Вильма Альберти.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика