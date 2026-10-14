“Һомай” йыры халыҡ-ара турнирҙа яңғыраны

Кипр фигуристкаһы Оливия Базлова “Ay Yola” төркөмөнөң “Homay” йырын үҙенең 2026/27 миҙгелдәге ҡыҫҡа программаһына һайлаған. Спортсы Люблянда үткәрелгән йәш үҫмерҙәр араһында үткәрелгән ярыштарҙа – етенсе, сентябрҙә Таллинда бронза миҙал яулағайны.
– “Ay Yola”ға ҙур рәхмәт – музыкағыҙ, был программаға нигеҙ булып, мине лә, хореографымды ла илһамландырҙы. Йыр бүләк иткән хис-тойғо, илһам өсөн ҙур рәхмәт, - тип яҙған спортсы үҙенең социаль селтәрҙәге сәхифәһендә.
Ҡыҫҡа программа видеоһы фигуристканың социаль селтәрҙәге сәхифәһендә бирелгән. Спортсы унда башҡорт милли һыҙаттары булған кейемдә сығыш яһай.
Фото: Вильма Альберти.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ