Башҡортостан
+8 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Спорт һәм туризм
22 Октября , 10:00

Яҡташыбыҙға маҡтаулы исем бирелде

Рәсәй Президенты Владимир Путин “РФ дәүләт наградалары менән наградлау тураһында”ғы Указға ҡул ҡуйҙы. Тулыраҡ - сайтта:

Добавить в предпочтительные источники Google
Яҡташыбыҙға маҡтаулы исем бирелдеЯҡташыбыҙға маҡтаулы исем бирелде
Яҡташыбыҙға маҡтаулы исем бирелде

Рәсәй Президенты Владимир Путин “РФ дәүләт наградалары менән наградлау тураһында”ғы Указға ҡул ҡуйҙы. Документҡа ярашлы, Өфө ҡалаһы Октябрь районы хакимиәтенең физкультура һәм спорт бүлеге етәксеһе Леонид Ильинға ҙур ҡаҙаныштары өсөн “Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған физик культура һәм спорт хеҙмәткәре” тигән маҡтаулы исем бирелде.

Беҙ Леонид Николаевичты ошондай мәртәбәле исемгә лайыҡ булыуы менән ҡотлайбыҙ. Уға ныҡлы сәләмәтлек, оҙон ғүмер, яңынан-яңы уңыштар һәм шатлыҡ-ҡыуаныстар теләйбеҙ.

ҺҮРӘТТӘ: Леонид Ильин күптән түгел Рәсәй Геройы Максим Серафимов иҫтәлегенә ярыштар үткәрелгән ваҡытта (һулдан икенсе).

Автор фотоһы.

 

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика