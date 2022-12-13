Башҡортостандағы тәжрибә өйрәнеләсәк

Опыт Башкортостана по организации госуслуг в режиме «одно окна» на базе офисов МФЦ представят в рамках Международной недели бизнеса.



С 14 по 16 декабря в Башкортостане в рамках Международной недели бизнеса делегации из Республики Беларусь представят региональный опыт и технические решения организации услуг в режиме «одно окна» на базе офисов МФЦ «Мои Документы».



Запланированы осмотр центрального офиса «Мои Документы» и обсуждение вопросов организации межведомственного электронного взаимодействия МФЦ с органами власти и организациями.



Как отметил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, в настоящее время центры госуслуг «Мои документы» – это полномасштабная сеть, покрывающая всю Россию – от мегаполисов до сельских поселений: 47,6 тысяч окон приема-выдачи документов в 12,6 тысячах подразделений с едиными подходами к оказанию услуг и сервисов, единым брендом и логотипом «Мои Документы». При этом центры госуслуг Республики Башкортостан являются достойными представителями этой сети.



«Центры госуслуг Башкортостана открыты к передовым идеям, постоянно внедряют в свою деятельность все новые трендовые направления и участвуют в федеральных проектах Минэкономразвития и Минцифры. Уверен, что обмен лучшими практиками между Центрами госуслуг Республики Башкортостан и Республики Беларусь будет продуктивным, значимым и интересным для обеих сторон», - отметил Алексей Херсонцев.



Сегодня в Башкортостане действуют 77 офисов МФЦ, в которые ежедневно обращаются более 10 тысяч граждан. В каждом офисе обеспечена возможность получения порядка 350 услуг. Все федеральные и региональные услуги предоставляются по экстерриториальному принципу.



По словам директора МФЦ Республики Башкортостан Натальи Куприяновой, встреча окажет позитивное влияние на дальнейшее развитие процесса предоставления государственных и муниципальных услуг как для республиканской сети МФЦ, так и для системы «одного окна» Республики Беларусь.



«Важно отметить, что основной вектор развития госуслуг в стране задает Министерство экономического развития, а сеть МФЦ Башкортостана как одна из крупнейших в России готова выступить площадкой для обмена опытом и внедрения лучших международных практик», - прокомментировала Наталья Куприянова.



Встреча организована представителем Республики Башкортостан при Торгпредстве России в Республике Беларусь. По ее итогам планируется подписание первого международного соглашения по обмену практиками в области предоставления государственных услуг между МФЦ Республики Башкортостан и КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Республики Беларусь.



«Мы планомерно наращиваем диалог и сотрудничество с Республикой Беларусь. По итогам 9 месяцев текущего года Беларусь занимает 5 место во внешнеторговом обороте Башкортостана с долей 6%. Этому способствует деятельность представителя Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан в Республике Беларусь, который работает при Торговом представительстве России в Беларуси. Загранаппарат министерства взаимодействует с белорусскими коллегами по широкому кругу вопросов, в рамках реализации мероприятий совместной дорожной карты, принятой по итогам Международной недели бизнеса - 2021», - отметила Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.



Напомним, что организаторами пятнадцатой, юбилейной Международной недели бизнеса выступают Правительство Республики Башкортостан при участии Делового совета Шанхайской организации сотрудничества. На полях юбилейного Форума пройдет более 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 500 спикеров федерального и международного уровня из более 20 стран. Трансляция будет доступна на сайте Форума: https://ibw-bashkortostan.com

Фото: "Башинформ".