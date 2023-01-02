Башҡортостан - иң йәш төбәктәрҙең береһе

Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике подвел итоги работы отрасли в 2022 году. Ключевые достижения года представила руководитель ведомства Яна Гайдук.

— Башкортостан сохраняет позиции «самого молодого региона» Приволжского федерального округа. В нашей республике проживают более 1 млн 107 тыс. молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 27 % от общей численности населения региона. В таком широком возрастном диапазоне мы работаем с большой аудиторией с разными интересами, запросами, образом жизни. К каждой категории ищем свой индивидуальный подход, исходя из ее интересов. Комплексно решаем вопросы по трем основным направлениям: инфраструктура, кадры, смыслы и содержание, — отметила председатель Госкоммолодежи Башкортостана.

В 2022 году Правительство Башкортостана инициировало ряд мер по укреплению инфраструктуры сферы молодежной политики. Впервые на региональном уровне принята программа «Йәшлек-регион», в рамках реализации которой ежегодно с 2023 года планируется выделение на конкурсной основе финансирования для реновации молодежных пространств в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан.

— Наша задача — создать в городах и районах республики современные точки притяжения молодежи. Стандартом такого пространства стал Йәшлек House в Уфе, который появился в 2021 году по инициативе Главы республики. В этом направлении мы не ограничиваемся региональным бюджетом. По итогам федерального конкурса «Регион для молодых» Федерального агентства по делам молодежи в 2022 году Республика Башкортостан вошла в число победителей и в 2023 году региону будет предоставлена субсидия в размере 228 млн. рублей для реновации молодежных центров в Уфе, Нефтекамске и Учалах, мероприятия для молодежи, обучение специалистов, — подчеркнула Яна Гайдук.

По словам председателя Госкоммолодежи, «год стал рекордным по количеству привлеченных средств в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи». Во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц по итогам 2022 года выиграно 86 грантов на общую сумму более 38 миллионов рублей, четыре вуза получили 15 грантов на сумму 19 миллионов рублей. В сравнении с 2021 годом результат вырос в 2,4 раза. В 2022 году в Башкортостане увеличилось финансирование профильных грантовых конкурсов для молодежных организаций. В рамках Конкурса на предоставление грантов Главы Республики Башкортостан появился отдельный грантовый конкурс для молодежных организаций с общим фондом 20 млн. рублей (до этого момента объем грантовой поддержки молодежных организаций составлял ежегодно порядка 2 млн. рублей). С 2023 года по поручению Главы Республики Башкортостан грантовый фонд конкурса будет увеличен до 30 млн. рублей.

— Мы работаем над тем, чтобы Башкортостан становился площадкой федеральных молодежных событий. В 2022 году в рамках Молодежного форума «Йыйын молодежи – 2022» впервые был проведен Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи, а сам форум объединил участников из регионов Приволжья и ряда субъектов страны, — рассказала Яна Гайдук.

Для помощи молодым предпринимателям в создании и развитии бизнеса в 2022 году Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике запустил проект по развитию молодежного предпринимательства «Йэшлек Бизнес», в рамках которого проводятся мероприятия по обучению молодых людей созданию и ведению бизнеса, консультации, привлекаются опытные предприниматели в качестве наставников. В рамках реализации проекта в молодежном пространстве «Йәшлек House» на системной основе проводятся консультации от экспертов. Этой мерой поддержки воспользовались более 500 молодых стартаперов. Республика выбрана в качестве пилотного региона реализации Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства Росмолодёжи. За год участниками программы стали более 2 500 молодых предпринимателей Башкортостана.

— Среди приоритетных направлений нашей работы — развитие добровольчества. По итогам 2022 года Республика Башкортостан вошла в лидеры рейтинга Ассоциации волонтерских центров России за эффективное развитие добровольчества на территории региона, в том числе за реализацию проекта #МыВместе по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, — обозначила председатель Госкомитета по молодежной политике.

Региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ возобновил работу 28 сентября 2022 года на базе молодежного пространства «Йәшлек House». Деятельность штаба направлена на оказание помощи военнослужащим и их семьям в формате консультаций, адресной (бытовой), психологической помощи и работы детской комнаты. Под координацией регионального штаба муниципальные штабы развернуты в каждом районе и городе Башкортостана. За время работы в штабы поступило более 3 000 заявок на оказание помощи. В части оказания психологической помощи Республиканский молодежный социально-психологический центр принял более 700 обращений на круглосуточную «горячую линию» поддержки.

Для выстраивания эффективной межведомственной работы с молодежью с 2023 года планируется принять на республиканском уровне систему ключевых показателей для муниципалитетов и региональных ведомств, что позволит сделать акцент на приоритетных направлениях, фиксировать проблемные вопросы, выстроить эффективное межведомственное взаимодействие.

Система будет включать три основных блока: создание инфраструктурных условий для развития молодежи; вовлечение молодежи в федеральные, республиканские проекты и в деятельность локальных молодежных сообществ; трансляцию патриотических ценностей через профильную работу с целевыми аудиториями. В ней предусмотрена социология, которая продемонстрирует динамику эффективности работы с молодежью, в частности, реализации ключевых ценностей современного поколения: понимание перспектив, сопричастности и вовлеченности.

В числе приоритетов-2023 молодежное ведомство выделяет совершенствование молодежной инфраструктуры. Помимо ремонта действующих объектов планируется проработать вопрос о создании молодежных центров квартирного типа, чтобы ребятам было куда пойти, не выезжая за пределы своего микрорайона.

Фото: rb7.ru