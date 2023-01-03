Беҙ үҫеш юлында!

Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан выполняет задачи по обеспечению стабильного функционирования и развития сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения региона.

- Сфера торговли является одной из важнейших составляющих экономики нашей республики. По показателям розничного товарооборота Башкортостан входит в десятку регионов-лидеров России. В 2021 году оптовый товарооборот впервые превысил триллионный рубеж и составил 1015,8 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2022 года объем инвестиций в торговую отрасль выросв сопоставимых ценах на 107,2% и составил порядка 4 млрд рублей, - отметил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

Опыт Республики Башкортостан по организации школьного питания – в числе лучших в России.

- По итогам Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022» Башкортостан - в числе лучших регионов, - отметил Алексей Гусев.

Так, Агентство стратегических инициатив назвало практику организации школьного питания лучшей в стране. Уфимский лицей №161 и средняя школа № 1 села Иглино вошли в число лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая».

Практика республики «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» размещена на открытой платформе обмена практиками устойчивого развития «Смартека» Агентства стратегических инициатив. Региональной практикой по организации социального питания заинтересовались представители других субъектов России, которые посетили Республику Башкортостан с целью изучения указанной практики.

- В Башкортостане создается современная товаропроводящая системя. Она включает производителей сырья, переработчиков, логистические центры и операторов школьного питания, – сказал Алексей Гусев. – Это позволило увеличить долю местной продукции в школьных столовых с 52 процентов в 2019 году до 68 процентов 2022 году. Доля мяса говядины от республиканских производителей выросла на 84,3 процента, мяса птицы – на 17 процентов, куриных яиц – на 33, овощей – на 22 процента.

Принятые меры позволили уменьшить количество нарушений технологии приготовления школьных обедов, а также жалоб на их качество.

С целью содействия повышению профессионального мастерства и обмену опытом специалистов общественного питания республики, проведен Республиканский форум «Индустрия общественного питания на службе нации», участниками которого стали порядка тысячи человек, в том числе, из других регионов России. Ежегодно проводятся различные чемпионаты и соревнования среди шеф-поваров, поваров-юниоров, кондитеров, а также тематические круглые столы, мастер-классы и семинары. Неоднократно команды республики принимали участие в различных конкурсах и фестивалях в регионах Российской Федерации, на которых становились призерами и победителями.

Министерством на территории республики возрождена работа «молочных кухонь» для обеспечения специализированными продуктами питания на бесплатной основе граждан льготных категорий. Всего в республике действуют 7 производств в городах: Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, Октябрьский, Белорецк, Сибай, с. Верхние Киги и более 136 пунктов выдачи молочной продукции. Продукция ГАУ РБ «Молочная кухня» - лауреат Всероссийского конкурса производителей товаров и услуг «Звезда качества России» в номинации «Производители молочной продукции». Питьевой йогурт со вкусом клубники, обогащенный биойодом, завоевал золотую медаль в номинации «Молочные продукты» на Всероссийском конкурсе «Золотая осень-2022». Также на платформе Агентства стратегических инициатив «Смартека» размещен опыт республики по реализации проекта «Молочная кухня».

В конкурсе «Лучший продукт – 2022», который проводился в рамках выставки «Продэкспо-2022», ГАУ РБ «Молочная кухня» удостоено золотой медали и диплома I степени.

Также «Молочная кухня» получила золотую медаль на форуме «АгроКомплекс-2022», став одним из семидесяти предприятий, представивших на экспозиции продукцию собственного производства.

В рамках работы по поддержке республиканских товаропроизводителей продолжена реализация проекта «Продукт Башкортостана».

Сегодня дипломантами проекта являются 669 производителя пищевых продуктов и непродовольственных товаров. Более 25 тысяч наименований продукции маркируется знаком «Продукт Башкортостана».

Кроме того, с 2020 года реализуется и продолжается работа по развитию придорожного сервиса.

- За 9 месяцев мы ввели в эксплуатацию 80 новых объектов придорожного сервиса в 33 районах и модернизировали 108 уже существующих в 41 районе. На сегодняшний день прорабатываются и реализуются 93 инвестиционных проекта с объемом инвестиций более 10 млрд рублей, - сказал глава ведомства.

Большой объем работы осуществлен в сфере защиты прав потребителей. Составлено 192 претензии и исковых заявления на безвозмездной основе для социально незащищенных слоев населения. Рассмотрено более 750 обращений, в досудебном порядке предотвращен возможный материальный ущерб потребителей на сумму более 12 млн рублей.

В целях повышения уровня правовой грамотности населения проведено 196 информационно-просветительских мероприятий.

Благодаря активной работе Министерства в сфере координации функционального регулирования в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2022 году на 4,6% вырос объем легальной продажи алкогольной продукции, на 15,6% выросли поступления акцизов в бюджет республики, всего поступило 10,4 млрд рублей (данные за 10 месяцев 2022 года).

За девять месяцев 2022 года в республике на 13 процентов снизилось число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

- Вреспублике снижается смертность от отравления алкоголем. Республиканский показатель – 1,4 на 100 тысяч жителей – в четыре раза меньше, чем по стране (6,4). Он является самым низким среди регионов Приволжского федерального округа, - сказал Алексей Гусев.

Минувшим летом Правительством Башкортостана на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье 2022», который прошел в Сибае, заключено два соглашения с Центросоюзом и Башпотребсоюзом. Первое о реализации проекта по созданию на территории Республики Башкортостан оптового продовольственного рынка и второе, направленное на развитие экономического и финансового положения организаций потребительской кооперации, входящих в систему Башпотребсоюза.

Что касается развития Башпотребсоюза, он объединяет порядка 130 кооперативных организаций и представляет интересы более 13 тысяч пайщиков. В основном они работают в сфере оптовой и розничной торговли, общественного питания, ведут заготовительную, производственную, образовательную деятельность. Башпотребсоюз даёт хорошие возможности для выстраивания в регионе высокоэффективных товаропроводящих цепочек со всеми этапами.

- Кооперация выступает механизмом, позволяющим нашим производителям быть более конкурентными, посредством формирования эффективной модели бизнеса. Объединив усилия, малый бизнес может на равных разговаривать с крупным бизнесом, - отметил руководитель ведомства.