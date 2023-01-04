ЙЫЛДЫ БАРЛАЙБЫҘ: Былтырғы кимәлде уҙғандар

Производство продукцииАПК Башкортостана в 2022 году превысило 240 млрд рублей

Агропромышленный комплекс Республики Башкортостан завершает 2022 год с хорошими показателями. Производство продукции сельского хозяйства за год выросло почти на 30%. В частности,объем валовой сельхозпродукции по всем категориям хозяйств Башкортостана за 11 месяцев текущего года составил 244,5 млрд рублей(в текущих ценах), индекс – 129% (в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода прошлого года). Производство продукции растениеводства выросло до132,2 млрд рублей (индекс 162,4%),рост отмечен и вживотноводстве – до 112,3 млрд рублей (101,2%).

Большой урожай - следствие роста компетенций и хороших погодных условий

В 2022 году аграрии Башкортостана вырастили и собрали рекордный за последние десятилетия урожай зерна – более 5 млн тонн. В частности,ржи озимой собрали 350 тыс. т., пшеницы–2,6 млн т.,ячменя – 1,5 млн т., овса – 329 тыс. т.,проса – 25,5 тыс. т.,гречихи–89 тыс. т.,гороха – 137,5 тыс. т., сахарной свеклы –1,4 млн т.Урожай масличных культур -маслосемян подсолнечника, льна, рапса, горчицы и других культур составил 650 тысяч тонн.

Выросло в регионе также производство картофеля и овощей открытого грунта.В 2022 году площади картофеля во всех категориях хозяйств Башкортостана составили 43 тыс. га, в том числе в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах - 2,4 тыс. га. Валовый сбор картошкипри этом в хозяйствах составил 35,8 тыс. тонн (в 2021 – 25,9 тыс. тонн). Площади с овощами открытого грунта в 2022 году во всех категориях хозяйств Башкортостана составили 9,7 тыс. га, в итоге, валовый сбор достиг 25,1 тыс. тонн.

Отметим, что хорошие показатели в растениеводстве республики эксперты связывают не только с благоприятными погодными условиями, но и повышением уровня компетенций в отрасли. В республике традиционно проводят обучения в рамках проекта «1000 агрономов», зональных семинаров «День поля». Кроме этого, позитивный рост показателей связывают с тем, что аграрии активно осваивают новые технологии, растет применение минеральных удобрений, которых в текущем году закуплено около 100 тысяч тонн в действующем веществе.

Животноводство - отрасль на пути к тотальной индустриализации

Засуха прошлого года спровоцировала дефицит кормов, а следовательно – и небольшое падение поголовья скота и показателей в животноводстве. В текущем году погодные условия позволили аграриям заготовить хороший запас кормов для животных, можно сказать, на два года вперед. По данным на 1 ноября 2022 года во всех категориях хозяйств Башкортостана численность крупного рогатого скота составила 886,9 тыс. голов (98,2%), в том числе коров – 369,3тыс. голов (98 %). Поголовье свиней выросло до 576,1тыс. голов (116,6% к уровню прошлого года), мелкого рогатого скота – до 627,8 тыс. голов (100,6%), лошадей – до 117,4 тыс. голов (101%), птиц – до 11,7 млн. голов (100,3%).

Производство мяса в республике с января по ноябрь 2022 года достигло 366,2 тыс. тонн (105,6%), яиц – 1041,1 млн штук (99,8%).

Падение показателя по производству молока в валовом значении эксперты связывают с сокращением производства продукта в личных подсобных хозяйствах населения региона. Поголовье скота в ЛПХ неумолимо сокращается, это тенденция последних лет. В то же время, производство товарного молока, которое приходится на долю сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, за последние 5 лет выросло почти на 5%. В текущемгоду, по итогам 10 месяцев показатель превысил700 тыс. тонн. Тенденция роста производства здесь налицо, регион взял курс на индустриализацию отрасли. Согласно сентябрьскому указу Главы РБ Радия Хабирова к 2024 году в Башкортостане должен заработать 21 новый молочный комплекс. Сегодня проекты по 18 индустриальным фермам уже в активной фазе реализации, часть объектов сдана в эксплуатацию. В рамках Международной недели бизнеса были подписаны соглашения на строительство еще трех молочных комплексов. При этом важно отметить, что в республике необходимо построить в общей сложности 50 индустриальных молочных комплексов к 2030 году, такие ориентиры помогут вывести отрасль на новые горизонты, которые позволят обеспечить молоком не только Башкортостан, но и часть других регионов России.

Парк сельхозтехники в республике обновился на 2780 единиц

В Башкортостанепродолжается активное обновление сельскохозяйственной техники. Хозяйства Башкортостана за 11 месяцев 2022 года пополнились 2780 единицами новой техники почти на 11млрд рублей. С начала года сельхозпредприятия и фермеры закупили 384 трактора, 197 зерноуборочных и 50 самоходных кормоуборочных комбайнов, 54 самоходных опрыскивателя, 800 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий и ряд других видов техники. Важно отметить, что 608 единиц техники на 3,5млрд рублей башкирские аграрии приобрели по льготным программам АО «Росагролизинг».

Успешно развивается республиканское сельхозмашиностроение. Предприятия республики освоили серийный выпуск более 350 видов и модификаций различной сельскохозяйственной техники, не уступающей по техническим характеристикам зарубежным аналогам, в том числе самоходная косилка «Чулпан» (аналог МакДона).

Важным направлением повышения технической оснащенности является организация капитально-восстановительного ремонта и модернизация находящейся в эксплуатации техники на базе специализированных ремонтных предприятий Башкортостана. В настоящее время предприятияреспублики освоили изготовление более 3000 наименований запасных частей, в том числе импортозамещающих. В работе задействовано 74 республиканских предприятия.

Объем инвестиции в АПК региона вырос более чем на треть

Башкортостан один из самых инвестиционно-привлекательных регионов в России. С 2018 года в республике проходят заседания инвестиционного комитета, так называемые «Инвестчасы» под руководством Главы Башкортостана Радия Хабирова, на которых обсуждаются все перспективные проекты. По итогам заседаний, с участием практически всего Правительства региона, принимаются решения о мерах поддержки инвестпроекта, что существенно ускоряет время его реализации. Инвесторы могут напрямую задать свои вопросы Главе республики, узнать о всех инструментах финансовой поддержки. В итоге инвестор сопровождается полностью от реализации своего проекта до его логического завершения. Государство, таким образом, подставляет свое плечо. Отрадно отметить, что практически на каждом «Инвестчасе» рассматривается какой-либо проект в области сельского хозяйства. Всего их рассмотрено уже около 160. Активность аграрных инвесторов в Башкортостане высокая. В республике созданы оптимальные условия и благоприятный инвестиционный климат для ведения сельскохозяйственного бизнеса.

Прогноз объема инвестиций в основной капитал АПК по данным Башкортостанстата на 2022 год составляет 15 млрд рублей или 136% к соответствующему уровню прошлого года.В Перечне приоритетных инвестиционных проектов АПК республики находятся 120 проекта, с плановым объемом инвестиций 186,5 млрд рублей.

Сегодня в активной фазе реализуются 63 приоритетных инвестиционных проектов на сумму 110,5 млрд рублей. Планируется создание порядка 10 тыс. рабочих мест. С начала реализации проектов (2011 год) вложено 31,4 млрд рублей, создано 2,4 тыс. рабочих мест.

Объем экспорта продукции АПК Башкортостана превысил 270 млн долларов

Несмотря на сложности работы в условиях санкций, в Башкортостане продолжает развиваться экспорт продукции АПК. Напомним, что встране реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», в республике - региональный проект «Экспорт продукции АПК в РБ». По оперативным данным Федеральной таможенной службы Россиипродукции АПК из региона экспортировано на 276,2 млн долларов США.