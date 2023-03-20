“Артҡа боролоп ҡарайым да, һис кенә лә үкенмәйем...”

Пять месяцев СВО и первый день краткосрочного отпуска. Оглядываясь назад, ни о чем не жалею. Самое важное для меня всё это время это быть полезным нашим бойцам и быть полезным республике в реализации её политики на СВО. И политика эта известна, Радий Фаритович настроил систему органов власти республики на тотальную поддержку СВО и наших военнослужащих.

Без ложной скромности могу сказать, что меры, принятые Р. Хабировым эффективны и становятся примером для остальных регионов.

Например, только Башкортостан организовал транспорт для своих отпускников, а это, на секундочку, 2,5 тысячи километров в одну сторону. Или же, к примеру, все так или иначе возят гуманитарную помощь, но только наша республика делает это системно, вовлекая в эту работу все муниципалитеты. Поэтому Башкортостан единственный регион России главы муниципалитетов которого поголовно посетили и посещают зону СВО.

Помню как-то созвонились с Радием Фаритовичем в декабре. Он спрашивает - "Как там наши шаймуратовцы, что беспокоит? какая помощь нужна?". Мне тогда казалось, что решить проблему, которую хочу озвучить невозможно в полевых условиях, но поскольку проблема есть, то решил сказать: "Несколько месяцев окопной жизни дают о себе знать, у ребят крошатся зубы, где-то пломбы повыпадали, где-то боль и опухло всё". На что слышу ответ - "Послезавтра стоматологический модуль будет у тебя, всем окажут помощь. Встречай врачей, реши вопрос с размещением". В итоге развернули целый госпиталь, Азамат Абдрахманов уже на следующий день привёз самых разных врачей из Красного Луча, где наши медики находились с гуманитарной миссией. О такой поддержке военнослужащих ходили легенды по всему нашему армейскому корпусу.

Также меры поддержки семьям не ограничиваются мерами, утверждённым в нормативных актах, официальными льготами и т.д. По факту военнослужащие и члены их семей могут обратиться по любому возникшему вопросу. И этот вопрос будет максимально решаться. А если он попадёт в бюрократическую рутину, то достаточно обратиться в Администрацию Главы РБ, чтобы коллег поправили в приоритетах. Такая работа без личной энергии и личного контроля Главы республики невозможна.

Эти и другие вопросы в военных подразделениях входят в понятие военно-политической работы. Координацией и решением этих вопросов мне предстояло сначала заниматься в Батальоне им. Шаймуратова, а теперь выстраиваю её во всех подразделениях в зоне СВО, где служат добровольцы и мобилизованные из Республики Башкортостан. Вместе с тем, шаймуратовцы стали для меня настоящей семьей, это братство наверно сопоставимо с дружбой, которую приобретают гимназисты в интернате Рами Гариповской гимназии. Они навсегда останутся для меня самыми близкими из всех товарищей на фронте.

Работа занимает всё время, выходных нет. Объезжать приходится всю линию фронта от Херсонской области до северо-западных точек ЛНР (Сватово-Кременная). Побывал на всех горячих направлениях. Решать приходится самые разные задачи, в том числе связанные с командованием и штатом подразделений, обо всем, к сожалению, нельзя рассказать.

Везде наши земляки служат достойно. Разницы между мобилизованными и добровольцами нет. Все стоят на защите суверенитета Российской Федерации. Все готовы к выполнению любых боевых задач. И самое главное, у всех есть понимание, что СВО это не противостояние с Украиной и украинским народом, а СВО это противостояние с НАТО на территории Украины.

На каком бы направлении, в каком бы подразделении не был везде слышу примерно такой разговор: "О, Башкирия? У нас тут недавно ваших награждали "За отвагу" и "Мужиками" (т.е. Орденом Мужества)". Республика может и должна гордиться своими защитниками.

После отпуска работы планируется ещё больше. Сейчас коммуникация и взаимодействие выстроено с подразделениями, где наших идёт счёт на сотни и тысячи. Осталось найти все подразделения, где наших десятки.

Что касается самого отпуска, то планирую его провести в кругу самых близких. Ежедневно в доступе буду только для своих дочерей, трёхлетней Ямили и шестилетней Асель.

Всем удачи!

Фото: vk.com/a.badranov

Сығанаҡ: vk.com/a.badranov