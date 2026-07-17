Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
17 Июля , 10:20

54 меңдән ашыу тәҡдим килде

“Нәҡ халыҡ ниндәй проблемаларҙы тәү сиратта хәл итеү кәрәклеген белә".

54 меңдән ашыу тәҡдим килде54 меңдән ашыу тәҡдим килде
54 меңдән ашыу тәҡдим килде

Республикала граждандарҙан биләмәләрҙе үҫтереү өҫтөнлөктәренә һәм көндәлек мәсьәләләрҙе хәл итеүгә ҡағылышлы тәҡдимдәр йыйыу дауам итә. Әлегә мәғлүмәттәр буйынса, 54 меңдән ашыу яҙма мөрәжәғәт ҡабул ителгән.

Тәҡдимдәр йыйыу “Берҙәм Рәсәй” партияһының төбәк йәмәғәт ҡабул итеү майҙансығында, яңы Халыҡ программаһын булдырыуға ярашлы алып барыла. Граждандар йәшәйештең төрлө тармаҡтары – урамдарҙы төҙөкләндереү, юлдарҙы ремонтлауҙан алып ғаиләләргә ярҙам, мәғарифты, медицинаны үҫтереүгә тиклем – буйынса үҙ теләктәрен ебәрә. Һәр мөрәжәғәт, программаның өҫтөнлөктәрен билдәләүҙе күҙ уңында тотоп, артабанғы иҫәп өсөн системаға һалына.

Халыҡҡа уңайлы булһын тип, махсус сайт (естьрезультат.рф) асылған, уға инеп, сарала онлайн тәртиптә ҡатнашырға мөмкин. Билдәләүҙәренсә, программаны булдырыуға МХО яугирҙәре һәм уларҙың ғаилә ағзалары әүҙем ҡушылған, төбәкте үҫтереүгә йүнәлтелгән аныҡ ҡарарҙар тәҡдим иткән.

“Был халыҡ менән йәнле диалог. Нәҡ улар ниндәй проблемаларҙы тәү сиратта хәл итеү кәрәклеген белә. 54 меңдән ашыу мөрәжәғәт – граждандарҙың йәмәғәт эштәренә йәлеп ителгәнлегенең етди күрһәткесе”, – ти төбәк йәмәғәт ҡабул итеү етәксеһе Эльвира Айытҡолова.

Фото: партияның төбәк башҡарма комитетынан.

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика