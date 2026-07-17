Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
17 Июля , 16:25

Өлкән йәштәге ирекмәндәргә “пенсия балдары” өҫтәүгә нисек ҡарайһығыҙ?

Шишмә районындағы «Турахан» Евразия күсмә цивилизациялар музейында үткән «Йәмәғәт палаталары өсөн 100 идея» интенсивы барышында ошоноң ише үҙенсәлекле, файҙалы тәҡдимдәр күп булған. 

Өлкән йәштәге ирекмәндәргә “пенсия балдары” өҫтәүгә нисек ҡарайһығыҙ?Өлкән йәштәге ирекмәндәргә “пенсия балдары” өҫтәүгә нисек ҡарайһығыҙ?
Өлкән йәштәге ирекмәндәргә “пенсия балдары” өҫтәүгә нисек ҡарайһығыҙ?

Рәсәй Йәмәғәт палаталары советы президиумының күсмә ултырышына ярашлы, Шишмә районындағы «Турахан» Евразия күсмә цивилизациялар музейында «Йәмәғәт палаталары өсөн 100 идея» интенсивы уҙҙы. Сараны ойоштороусылар булып Рәсәйҙең Йәмәғәт палатаһы һәм Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы сығыш яһаны.

Сарала ҡатнашыусылар йәмәғәт контроле, ирекмәнлек, коммерцияға ҡарамаған ойошмалар менән эшләү һәм һанлаштырыу өлкәләрендә тәҡдимдәр индерҙе. Интенсивты әҙерләүсе, Башҡортостандың Йәмәғәт палатаһы ағзаһы Гөлшат Әхмәҙиева билдәләүенсә, көслө идея – ул лозунг түгел, ә тормошҡа ашыра башларға мөмкин булған аңлайышлы тәҡдим. Башланғыстар электрон йыйынтыҡҡа индерелә.

БР Йәмәғәт палатаһының Мәғариф буйынса комиссияһы рәйесе Марина Таран билдәләүенсә, бөгөн йәмәғәтселәрҙең тәҡдимдәре бик йыш үтәлмәй ҡала. «Беҙгә тәҡдимдәребеҙҙе тулыһынса үтәүгә булышлыҡ итәсәк норматив хоҡуҡи акт кәрәк, – тип белдерҙе Марина Таран. – Был властарға йәмғиәт асыҡлаған ысын проблемаларҙы күрергә һәм уларҙы хәл итергә мөмкинлек бирәсәк».

Шулай уҡ Йәмәғәт палатаһы, халыҡ һәм хакимиәт араһында йылына биш социаль проектты тормошҡа ашырыуға килешеү төҙөү мөмкинлеге биргән сервис тәҡдим ителгән. Эштәрҙең барышы сайтҡа эленә, халыҡ баһалар ҡуя, ә бер йылдан һуң юл картаһы һәм һөҙөмтә сағыштырыла.

Өлкән йәштәге ирекмәндәргә «Дәүләт хеҙмәттәре» порталы аша «пенсия балдары»н иҫәпләргә тигән тәҡдимде лә күптәр хуплап ҡабул иткән.

«Йәмәғәт палаталары өсөн 100 идея» интенсивының эшенә күптәр юғары баһа биргән. Сара һуңында ҡатнашыусыларға милли үҙенсәлекле мәҙәни программа тәҡдим ителгән.

Фото: БР Йәмәғәт палатаһы. 

 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика