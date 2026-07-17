Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
17 Июля , 01:50

Ун бала – ун бәхет!

Ул балаларҙың йылмайып һаулыҡ һорашыуы! Рамаҙандың матур итеп аҙан ҡысҡырыуы, ҡыҙҙарҙың егәрлелеге... 

Ун бала – ун бәхет!Ун бала – ун бәхет!
Ун бала – ун бәхет!

Нурия, Нурания, Вәсилә, Диниә, Рамаҙан, Ғәлиә, Ғәйшә, Асия, Әминә, Мәликә – был матур исемдәр Динә һәм Рөстәм Иҙрисовтарҙың татыу ғаиләһендә буй еткергән балаларҙыҡы.

Белорет районы Асы ауылында йәшәгән Иҙрисовтар яңыраҡ унынсы сабыйҙарын – Мәликәне ҡулдарына алған. Хәҙер ишле ғаиләлә туғыҙ ҡыҙ һәм бер ул тәрбиәләнә.

Иҙрисовтарҙың ҙур һәм татыу ғаиләһе күптәргә өлгө булып, ауылдаштарын һоҡландырып йәшәй.

“Ауылыбыҙҙың иң матур ғаиләһенең береһе. Ул балаларҙың йылмайып һаулыҡ һорашыуы! Рамаҙандын матур итеп аҙан ҡысҡырыуына, ҡыҙҙарҙың егәрлелегенә һоҡланам”, - тип яҙҙы улар тураһында ауылдаштары Зәлиә Баҡыева.

Сығанаҡ: "Урал"  гәзите (https://ural-rb.ru)

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика