Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
19 Июля , 05:00

Телевизорҙан яҡташыбыҙ үҙенең ҡара таҫмалы траур фотоһын күреп шаҡ ҡатҡан

Күҙ алдына килтерегеҙ: һеҙ телевизор ҡарап ултыраһығыҙ. Ҡапыл экранда үлгән икәнегеҙҙе белдергән ҡара таҫмалы фотоғыҙҙы күрһәттеләр, ти... Өфөнән билдәле кеше шулай үҙен танып шаҡ ҡатҡан. Иртәгә сираттағы суд ултырышы булырға тейеш.

Телевизорҙан яҡташыбыҙ үҙенең ҡара таҫмалы траур фотоһын күреп шаҡ ҡатҡанТелевизорҙан яҡташыбыҙ үҙенең ҡара таҫмалы траур фотоһын күреп шаҡ ҡатҡан
Телевизорҙан яҡташыбыҙ үҙенең ҡара таҫмалы траур фотоһын күреп шаҡ ҡатҡан

Өфөлә "Салауат Юлаев"тың элекке билдәле хоккейсыһы һәм генераль менеджеры Александр Семактың суд эпопеяһы дауам итә. Уның адвокаты Рәмил Ғиззәтуллин хәбәр итеүенсә, район суды популяр "Склифосовский" сериалын төшөрөүселәргә ҡарата дәғүәне ҡабаттан ҡараясаҡ.

Сәбәбе - спортсының ҡара таҫмалы траур рамындағы фотоһы, уны, Семактың рөхсәтенән тыш, сериалда төп геройҙың мәрхүм атаһының матәм портреты сифатында ҡулланалар.

"Русское" кинокомпанияһы 3-сө миҙгелдең 16-сы серияһын төшөргәндә тере кешенең фотоһын матәм рамына ҡуйып күрһәтә. Һуңынан, мәғлүмәттәр буйынса, фильмға хоҡуҡтар ВГТРК-ға тапшырыла. Әлегә тиклем был сериал интернетта "Кинопоиск", Ivi, Okko, Premier һәм башҡа платформаларҙа күрһәтелә. Уларҙың барыһы ла, адвокат фекеренсә, уның клиентының хоҡуҡтарын боҙоуын дауам итә.

Суд башҡа кешенең һүрәтен ҡулланған өсөн кем яуап бирәсәген хәл итергә тейеш: контент етештереүсеме, ул ҡараған телеканалмы, йәки уны трансляциялаған һәм аҡса эшләгән онлайн-кинотеатрҙармы?

Төп бәхәс шунда: кинокомпания дәғүәсегә мәсьәләне тыныс хәл итергә тәҡдим яһай, хатта Өфөгә уның генераль продюсеры килә, әммә яҡтар һөйләшеп килешә алмай. Киләһе ултырыш иртәгә, 20 июлгә тәғәйенләнгән.

 

Фото: яһалма зиһен ярҙамында яһалды.

 

 

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика