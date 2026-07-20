Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
19 Июля , 19:50

Ауыр сирле Раушанияның балалары әсәйһеҙ ҡалмаһын!

Ҡатын алты йыл яман сир менән көрәшә. Улдарына - ете һәм 10 йәш. "Сәсең, ҡашың, керпегең ҡойолоуы ла ул тиклем ҡурҡыныс түгел - үҫәләр ул. Ә бына улдарым бәләкәй әле, уларға әсәй кәрәк", - ти ул. 

Ауыр сирле Раушанияның балалары әсәйһеҙ ҡалмаһын!Ауыр сирле Раушанияның балалары әсәйһеҙ ҡалмаһын!
Ауыр сирле Раушанияның балалары әсәйһеҙ ҡалмаһын!

Раушания Рәхмәтуллинаға 2020 йылдың июнендә яман шеш диагнозы ҡуялар. Ул саҡта II стадиялағы ауырыуҙы еңеп сыҡҡан кеүек була ул. Әммә быйыл сир көсәйә, инде һуңғы стадия ҡуялар...

Сир табылғанда бер һәм дүрт йәшлек булған улдарына хәҙер - ете һәм 10 йәш. Әммә уларға барыбер әсәйҙе бер кем дә алмаштыра алмай. "Сәсең, ҡашың, керпегең ҡойолоуы ла ул тиклем ҡурҡыныс түгел - үҫәләр ул. Ә бына улдарым бәләкәй әле, уларға әсәй кәрәк", - ти ҡатын.

Раушания Мәскәүҙә иммунитетты күтәреү терапияһын үткәргән клиника тапҡан. Бер курс 59 мең һум тора, 3-5 курс дауаланырға кәрәк буласаҡ. Быны раҫлаған бөтә кәрәкле документтар бар.

"Минең йәшәгем килә!" - ти Раушания. Ҡыҙыҡһыныусыларға уның тураһындағы бөтә мәғлүмәт сәхифәһендә: https://vk.ru/rahrusa

 

Фото: фотосессияны Онкологик сирле кешеләргә ярҙам итеү буйынса Бөтә Рәсәй проекты "Йәшәүгә тиң хоҡуҡ" АНО-һы ҡатнашлығында ойошторған.

Ауыр сирле Раушанияның балалары әсәйһеҙ ҡалмаһын!
Ауыр сирле Раушанияның балалары әсәйһеҙ ҡалмаһын!
Ауыр сирле Раушанияның балалары әсәйһеҙ ҡалмаһын!
Ауыр сирле Раушанияның балалары әсәйһеҙ ҡалмаһын!
Ауыр сирле Раушанияның балалары әсәйһеҙ ҡалмаһын!
Ауыр сирле Раушанияның балалары әсәйһеҙ ҡалмаһын!
Ауыр сирле Раушанияның балалары әсәйһеҙ ҡалмаһын!
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика