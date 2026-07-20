Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
20 Июля , 10:30

Мин нисек аппетитты "ауыҙлыҡланым"?

Һәр ваҡыт артыҡ ауырлыҡ менән йонсоном, сөнки үҙемде гел асыҡҡан кеүек хис итә инем. Көнөнә ете тапҡыр ултырып ашаған саҡтарым бар ине... Ябай ғына сара - кукуруз төксәһе ярҙам итте.

Мин нисек аппетитты "ауыҙлыҡланым"?Мин нисек аппетитты "ауыҙлыҡланым"?
Мин нисек аппетитты "ауыҙлыҡланым"?

"Һәр ваҡыт артыҡ ауырлыҡ менән йонсоном, сөнки үҙемде гел асыҡҡан кеүек хис итә инем. Көнөнә ете тапҡыр ултырып ашаған саҡтарым бар ине.

Аптырағас, дарыуханаға барып, махсус дарыуҙар алырға булдым. Шунда фармацевт кукуруз төксәһе (рыльца) ҡулланып ҡарарға тәҡдим итте. Өсөнсө аҙна инде үҙемде яҡшы тоям: аслыҡ тойғоһо юҡҡа сыҡты, тәнем еңеләйгәндәй.

Бер стакан ҡайнаған һыуға өс ҡалаҡ кипкән кукуруз төксәһен һалып, 15 минут һыу парында (водяная баня) тоторға. Төнәтмәне һөҙөргә, күләме бер стаканға етерлек итеп һыу өҫтәргә. Уны ашарҙан 20 минут алда көнөнә 4-5 тапҡыр берәр ҡалаҡ эсергә".

Ғәлиә Вафина.

Иҫкәрмә: халыҡ дауалауы сараларын ҡулланыр алдынан табип менән кәңәшләшегеҙ!

 

Сығанаҡ: "Яуап бар... Файҙалы кәңәштәр" төркөмө (vk.com/hopay3ap).

Ә. Минғәлиева фотоһы. 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика