Бал һатыусыларҙан нисек алданмаҫҡа?

Әле умартасыларҙың бал айырған мәле: баҙарҙа ниндәй генә төрлө татлы ризыҡ һатылмай! Йүкә, ҡарабойҙай, көнбағыш, сәскә балы тиһеңме, кәрәҙлеме, солоҡтоҡомо... Шулай ҙа ялған бал һатыусылар ҙа осрап ҡуя.
Берәүҙәр яҡшы, ысын бал шыйыҡ булырға, икенселәр кристаллашырға, беҙҙеңсә, шәкәрләнергә тейеш тип уйлай. Өсөнсөләр бал аҡ төҫтә булмай, ул шәкәр ҡушҡанға ағара тиһә, бәғзеләр ундайҙы иң яҡшы дауа ти. Ысын балды нисек һайларға һуң?
Яҡшы сифатлы балдың төп билдәһе - ауыҙҙы ҡамаштырыуы, тамаҡ төбөндә оҙаҡҡа ҡалған тәм һәм, бал ҡапҡас, тиҙерәк һыу эске килеү тойғоһо. Әгәр банканың төбөнә ултыра икән, был - насар бал. Яңыһы йәй аҙағында - көҙ башында шыйыҡ була.
Йүкә балы асыҡ һары төҫтә, көслө үҙенсәлекле еҫле. Шәкәрләнгәндә алтынһыу аҡһыл төҫкә инә.
Аҡ акация балы төҫһөҙ, һыу шикелле үтә күренмәле. Әкрен шәкәрләнә, оҙаҡ ваҡыт шыйыҡ ҡала. Шәкәрләнгәндә ҡар кеүек ап-аҡ була.
Ҡарабойҙай балы ҡарағусҡыл төҫтә, үҙенсәлекле тәмле, шәкәрләгәндә бутҡа кеүек массаға әүерелә.
Бәпембә балы шыйыҡ килеш алтынһыу төҫтә, ләкин бик тиҙ шәкәрләнә.
Балды ағас һауытта һаҡларға кәңәш итәләр. Уны 37 градустан артыҡ йылытырға ярамай, артыҡ эҫелектән ферментатив сифатын юғалта, тәме, төҫө һәм еҫе юғала.
Әгәр бал һайлағанда ниндәйҙер шик тыуһа, уны бер аш ҡалағы алып, бер стакан һыуға һалып болғатығыҙ. Тулыһынса иреп бөтөргә тейеш. Стакан төбөндә ниндәйҙер ҡалдыҡ барлыҡҡа килһә, балдың ысын түгеллеген аңлата. Шулай уҡ хаҡы үтә арзан булһа ла, шикләнергә урын бар. Балды тәмләгәндә, әскелтем булырға тейеш. Әгәр кәнфит (карамель) тәме килһә, тимәк, уны иреткәндәр.
Иң яҡшыһы - шифалы балды үҙегеҙҙең яҡшы белгән ҡортсоларҙан һатып алығыҙ.
Автор фотолары.