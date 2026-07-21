Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
21 Июля , 14:00

“Рәхәттә” палаткалар майҙансығы һеҙҙе көтә!

Түбәндәгеләр өсөн бик шәп сәбәптәр бар.

“Рәхәттә” палаткалар майҙансығы һеҙҙе көтә!“Рәхәттә” палаткалар майҙансығы һеҙҙе көтә!
“Рәхәттә” палаткалар майҙансығы һеҙҙе көтә!

Күҙ алдына килтерегеҙ әле: һеҙ йоҡонан уянаһығыҙ, ә эргәгеҙҙә генә хуш еҫле, йәмле, ғәжәйеп йәй. 25-26 июлдә баш ҡалалағы “Ҡашҡаҙан” паркында ойоштороласаҡ “Рәхәттә” фестивале ошондай тәьҫораттар бүләк итәсәк.

Әгәр һеҙгә бер көн генә ял етмәй икән, фестиваль биләмәһендә палаткалар майҙансығы буласаҡ. Палатканы үҙегеҙ менән алып килергә йәки ҡуртымға алып торорға мөмкин.

Был түбәндәгеләр өсөн бик шәп сәбәптәр бар:

  • артыҡ сығымһыҙ ҡала шау-шыуынан ҡасыу урыны;
  • яңы тәьҫораттар эҙләү өсөн шәп компаниялар;
  • Балалы ғаиләләр (ата-әсәләр яуаплы);
  • тәбиғәттә мунса йәмен белгән оҫта мунсасылар мөғжизәһе.

Шулай итеп, 25-26 июлдә баш ҡалалағы “Ҡашҡаҙан” паркы һеҙҙе көтә. “Рәхәттә” иртәнге 10 сәғәт 30 минутта башлана. Тик алдан теркәлеү мөһим. Тулыраҡ түбәндәге сайтта: https://нарахате.рф

0+

 Сығанаҡ, фото: /mgazeta.com/news/novosti/2026-07-20/zhivi-na-festivale-palatochnyy-gorodok-na-rahate-zhdyot-4757319

Автор:Айһылыу Низамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика