“Рәхәттә” палаткалар майҙансығы һеҙҙе көтә!

Күҙ алдына килтерегеҙ әле: һеҙ йоҡонан уянаһығыҙ, ә эргәгеҙҙә генә хуш еҫле, йәмле, ғәжәйеп йәй. 25-26 июлдә баш ҡалалағы “Ҡашҡаҙан” паркында ойоштороласаҡ “Рәхәттә” фестивале ошондай тәьҫораттар бүләк итәсәк.
Әгәр һеҙгә бер көн генә ял етмәй икән, фестиваль биләмәһендә палаткалар майҙансығы буласаҡ. Палатканы үҙегеҙ менән алып килергә йәки ҡуртымға алып торорға мөмкин.
Был түбәндәгеләр өсөн бик шәп сәбәптәр бар:
Шулай итеп, 25-26 июлдә баш ҡалалағы “Ҡашҡаҙан” паркы һеҙҙе көтә. “Рәхәттә” иртәнге 10 сәғәт 30 минутта башлана. Тик алдан теркәлеү мөһим. Тулыраҡ түбәндәге сайтта: https://нарахате.рф
0+
Сығанаҡ, фото: /mgazeta.com/news/novosti/2026-07-20/zhivi-na-festivale-palatochnyy-gorodok-na-rahate-zhdyot-4757319