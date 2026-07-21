Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
21 Июля , 09:30

Тулы яуап алдылар

Бөтә һорауҙарға ла яуап бирҙеләр

Тулы яуап алдыларТулы яуап алдылар
Тулы яуап алдылар

Башҡортостанда, социаль ярҙам мәсьәләләре буйынса, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаиләләре өсөн берҙәм ҡабул итеү көнө ойошторолдо. Сара Ватан һаҡсыларына һәм уларҙың яҡындарына адреслы ярҙамға, шулай уҡ уларға бәйле көнүҙәк мәсьәләләрҙе тиҙ хәл итеүгә йүнәлтелгән.


Мәҫәлән, Ауырғазы районында бөтә һорауҙарға ла "Берҙәм Рәсәй" сәйәси партияһының вәкилдәре, халыҡты эш менән тәьмин итеү үҙәге белгестәре, МФЦ, үҙәк район дауаханаһы хеҙмәткәрҙәре, "Ватанды һаҡлаусылар" дәүләт фонды белгестәре һәм башҡа ойошма эшселәре яуап бирҙе. Бөрө, Ишембай, Борай, Ғафури, Ҡырмыҫҡалы райондарында ла һәр кем үҙенә тулы яуап алды.


Фото: Лена Арямнова.

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика