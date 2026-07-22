Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
22 Июля , 10:00

Әбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам итте

Йылғаларҙа һыу кимәле күтәрелеү сәбәпле, Асҡын районының дүрт ауылында 100-ҙән ашыу йорт хужалығын һыу баҫҡайны. Әбйәлил районы хакимиәте башлығы Айрат Әминев асҡындарға үҙенең шәхси һаҡламдағы аҡсаһын күсерҙе.

Әбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам иттеӘбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам итте
Әбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам итте

Әбйәлил районы хакимиәте башлығы Айрат Зиннәт улы Әминев һыу баҫҡан ауылдар халҡына ярҙамға үҙенең 200 мең һумын күсерҙе. Һәм "күберәк кәрәк булһа — өҫтәрмен" тип тә өҫтәне.

"Мин һәр ваҡыт асыҡтан-асыҡ әйтәм: бындай мәлдәрҙә беҙ үҙебеҙҙең көсөбөҙҙө белдерәбеҙ. Беҙ — бер ҙур башҡорт ғаиләһе, бөйөк Рәсәйҙең бер өлөшө. Һәм бурысыбыҙ — бәлә килгәндә күршенең иңенә үҙебеҙҙең иңде терәү.

Берҙәмлек беҙҙе ысын мәғәнәһендә көслө итә. Мин коллегаларыма, республикабыҙҙың бөтә ҡала һәм район хакимиәттәре башлыҡтарына мөрәжәғәт итәм. Хөрмәтле етәкселәр! Әйҙәгеҙ, юғарынан күрһәтмәләр йәки башҡаларҙың өлгө күрһәткәнен көтмәйек. Берләшәйек. Һәр беребеҙҙең ресурстары, мөмкинлектәре, ә иң мөһиме — абруйы һәм артыбыҙҙа торған халҡы бар.

Әйҙәгеҙ, беҙҙең көсөбөҙ дуҫлыҡта-татыулыҡта икәнен иҫбатлайыҡ. Асҡын районы бәлә эҙемтәләрен бөтөргәнсе ярҙам ҡулы һуҙайыҡ. Бергәләп күберәккә өлгәшә алабыҙ. Бергәләп барыһын да эшләй алабыҙ", - тип мөрәжәғәт итте ул.

 

Фото: МЧС һәм А. Әминевтең шәхси архивынан.

Әбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам итте
Әбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам итте
Әбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам итте
Әбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам итте
Әбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам итте
Әбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам итте
Әбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам итте
Әбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам итте
Әбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам итте
Әбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам итте
Әбйәлил башлығы һыу баҫҡан Асҡын ауылдарына ярҙам итте
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика