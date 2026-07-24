"Спорт ере" ауылдарҙы үҫтермәксе

Башҡортостанда "Спорт ере" тигән Бөтә Рәсәй марафонының төбәк этабы үтәсәк.
Сара 26 июлдә Рәсәй Геройы Максим Серафимов исемендәге "Патриот" хәрби-илһөйәрлек паркында уҙа. Маҡсаты – кешеләрҙе физкультура менән шөғөлләнергә әйҙәү, сәләмәт тормошто пропагандалау.
– "Спорт ере" сараһы "Ауыл биләмәләрен комплекслы үҫтереү" дәүләт программаһы сиктәрендә ойошторола, – тине Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры урынбаҫары, ауыл хужалығы министры Илшат Фәзрахманов. – Республика унда әүҙем ҡатнаша, ниәт – ауылда тормошто йәнләндереү.
Фото: "Молодежная газета".