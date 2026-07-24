Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
24 Июля , 17:30

"Спорт ере" ауылдарҙы үҫтермәксе

Сара 26 июлдә Рәсәй Геройы Максим Серафимов исемендәге "Патриот" хәрби-илһөйәрлек паркында уҙа.

"Спорт ере" ауылдарҙы үҫтермәксе"Спорт ере" ауылдарҙы үҫтермәксе
"Спорт ере" ауылдарҙы үҫтермәксе

Башҡортостанда "Спорт ере" тигән Бөтә Рәсәй марафонының төбәк этабы үтәсәк.

Сара 26 июлдә Рәсәй Геройы Максим Серафимов исемендәге "Патриот" хәрби-илһөйәрлек паркында уҙа. Маҡсаты – кешеләрҙе физкультура менән шөғөлләнергә әйҙәү, сәләмәт тормошто пропагандалау.

– "Спорт ере" сараһы "Ауыл биләмәләрен комплекслы үҫтереү" дәүләт программаһы сиктәрендә ойошторола, – тине Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры урынбаҫары, ауыл хужалығы министры Илшат Фәзрахманов. – Республика унда әүҙем ҡатнаша, ниәт – ауылда тормошто йәнләндереү.

Фото: "Молодежная газета".

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика