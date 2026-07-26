Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
26 Июля , 13:00

Йәш актерҙар ғаилә ҡорған

М. Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры актерҙары Баййегет Мөхәрләмов менән Нәркәс Ҡалмырҙина хәҙер сәхнәлә генә түгел, тормош юлдарынан да бергә атлай.

Йәш актерҙар ғаилә ҡорғанЙәш актерҙар ғаилә ҡорған
Йәш актерҙар ғаилә ҡорған

М. Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры актерҙары Баййегет Мөхәрләмов менән Нәркәс Ҡалмырҙина хәҙер сәхнәлә генә түгел, тормош юлдарынан да бергә атлай. Был йәй йәштәргә ғүмерҙәрендәге иң әһәмиәтле аҙым – ғаилә ҡороу ваҡиғаһы менән иҫтәлекле булып ҡала.

Баййегет театрҙа Мөнир Ҡунафин пьесаһы буйынса Рөстәм Хәкимов ҡуйған "Бер ғүмер етмәй икән..." спектаклендәге Ҡаһарман роле менән тамашасыларҙы әсир итте. Уның персонажында баш китерлек ҡыйыулығы менән хайран итеп, халыҡ күңелендә һөйөү яулаған махсус хәрби операция батыры Фәнис Хөсәйеновты ла танырға була ине. 

Йәштәрҙе туйҙары менән ҡотлап, мөхәббәттәренең ныҡ булыуын, һаулыҡта, именлектә оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер итеүҙәрен теләйбеҙ! 

Фото: Б.Мөхәрләмовтың шәхси архивынан.

Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика