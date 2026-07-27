"Өфөводоканал"дың "МАХ"тағы чат-боты ҡыҙыу бәйләнеште алмаштыра

Был сервис көнкүреш мәсьәләләренең күбеһен дистанцион хәл итергә мөмкинлек бирә, офистарға йөрөү йәки телефон аша ғариза ҡалдырыу кәрәкмәй.
Бот ярҙамында ҡулланыусылар иҫәпләү күрһәткестәрен тапшыра, бурысты тикшерә һәм шәхси иҫәп һанын таба ала. Шулай уҡ сервис иҫәп приборҙарын тикшереү ваҡыты тураһында мәғлүмәт һәм уларҙы алмаштырыу йәки калибрлау өсөн ғариза ҡалдырырға мөмкинлек бирә. Бөтә мәғлүмәттәр онлайн режимда бар.
Бынан тыш, чат-бот аша һыу менән тәьмин итеү һәм һыуҙы ағыҙыу селтәрҙәрендәге авария осраҡтарын тиҙ арала хәбәр итергә мөмкин. Ғариза шунда уҡ диспетчер хеҙмәтенә килә, ул тиҙ арала авария бригадаһын урынға ебәрә.
Хәбәр итеү өсөн һылтанма: clck.ru/3TSYcL
Фото: Өфөводоканал.