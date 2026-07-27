Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
27 Июля , 10:15

"Өфөводоканал"дың "МАХ"тағы чат-боты ҡыҙыу бәйләнеште алмаштыра

Был сервис көнкүреш мәсьәләләренең күбеһен дистанцион хәл итергә мөмкинлек бирә, офистарға йөрөү йәки телефон аша ғариза ҡалдырыу кәрәкмәй.

"Өфөводоканал"дың "МАХ"тағы чат-боты ҡыҙыу бәйләнеште алмаштыра"Өфөводоканал"дың "МАХ"тағы чат-боты ҡыҙыу бәйләнеште алмаштыра
"Өфөводоканал"дың "МАХ"тағы чат-боты ҡыҙыу бәйләнеште алмаштыра

Был сервис көнкүреш мәсьәләләренең күбеһен дистанцион хәл итергә мөмкинлек бирә, офистарға йөрөү йәки телефон аша ғариза ҡалдырыу кәрәкмәй.

Бот ярҙамында ҡулланыусылар иҫәпләү күрһәткестәрен тапшыра, бурысты тикшерә һәм шәхси иҫәп һанын таба ала. Шулай уҡ сервис иҫәп приборҙарын тикшереү ваҡыты тураһында мәғлүмәт һәм уларҙы алмаштырыу йәки калибрлау өсөн ғариза ҡалдырырға мөмкинлек бирә. Бөтә мәғлүмәттәр онлайн режимда бар.

Бынан тыш, чат-бот аша һыу менән тәьмин итеү һәм һыуҙы ағыҙыу селтәрҙәрендәге авария осраҡтарын тиҙ арала хәбәр итергә мөмкин. Ғариза шунда уҡ диспетчер хеҙмәтенә килә, ул тиҙ арала авария бригадаһын урынға ебәрә.

Хәбәр итеү өсөн һылтанма: clck.ru/3TSYcL

 

Фото: Өфөводоканал.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика