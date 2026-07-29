Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
29 Июля , 17:20

Юл хәрәкәте сикләнә: маршрутты алдан билдәләгеҙ!

Аңлап ҡабул итеүегеҙ һорала.

Юл хәрәкәте сикләнә: маршрутты алдан билдәләгеҙ!Юл хәрәкәте сикләнә: маршрутты алдан билдәләгеҙ!
Юл хәрәкәте сикләнә: маршрутты алдан билдәләгеҙ!

Алдағы ял көндәрендә Өфөлә һәм Башҡортостандың Шишмә районында 2026 йылдағы Рәсәй халыҡтары Спартакиадаһын уҙғарыуға бәйле хәрәкәтте ваҡытлыса сикләү ғәмәлдә буласаҡ.

Өфөлә (Инорс биҫтәһе): 1 августа 07:00 сәғәттән 14:00 сәғәткә тиклем; 2 августа 06:00 сәғәттән 14: 00 сәғәткә тиклем. Сельская Богородская урамы (51/3 һанлы йорттан Маршал Жуков урамына тиклем); Сельская Богородская урамынан Ишкәкле слалом өсөн ҡоролмалар комплексына тиклем юл; Мушников урамы (Сельская Богородская урамынан Баландин бульварына тиклем); Баландин бульвары (Мушников урамынан Төхбәт Йәнәби бульварына тиклем) ябыласаҡ.

Шишмә районында: 1 августа 10:00 сәғәттән 17:00 сәғәткә тиклем Иҫке Шишмә юлында Келәш - Ар - Ҡара - Яҡуп тораҡ пункттары араһындағы участка ябыла.

Водителдәрҙән ваҡытлыса уңайһыҙлыҡтарҙы аңлап ҡабул итеүен һәм маршрутты алдан билдәләүен үтенәбеҙ.

Фото: "Башинформ".

Автор:Гүзәлиә Балтабаева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика