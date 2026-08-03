Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
2 Августа , 19:05

Артист сәскә гөлләмәһе тотоп ҡайтҡан

Башҡорт дәүләт академия драма театры актеры йәйге ялында ҡәҙерле кешеһе янына барған. Был турала үҙенең сәхифәһендә йылы яҙма ҡалдырған.

Артист сәскә гөлләмәһе тотоп ҡайтҡанАртист сәскә гөлләмәһе тотоп ҡайтҡан
Артист сәскә гөлләмәһе тотоп ҡайтҡан

Йәйге ялында Руслан Хайсаров уҡытыусыһы менән осрашҡан. Ҡатыны, шулай уҡ актриса Гөлназ менән Тәнзилә Малабаеваның хәлен белә ингәндәр.

"Тәнзилә Һибәтулла ҡыҙы Малабаева - Мәләүез ҡалаһында 9-сы башҡорт гимназияһын булдырыуға, үҫтереүгә, оҙаҡ йылдар башҡорт балаларына, бигерәк тә ауыл балаларына тәрбиә, белем биреү өсөн зур көс һалған уҡытыусым, директор, шәхес. Үҙ ҡанаты аҫтына алып, беҙҙе тәрбиәләп, әҙәбиәткә мөхәббәт тыуҙырып, күп көс түкте ул. Быйыл 70 йәшен билдәләне. Хөрмәт итәм. Рәхмәтлемен", - тип яҙған.

Июль айында юбилейын билдәләгән уҡытыусыны беҙ ҙә ҡотлайбыҙ һәм һаулыҡ-бәхет теләйбеҙ!

 

Фото: Р. Хайсаровтың сәхифәһенән.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика