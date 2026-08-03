Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
3 Августа , 09:33

Башҡортостан Топ-9 исемлегендә: 116 мәғрифәтсе төп награда өсөн көрәшә

Башҡортостан Республикаһы «Белем.Премия-2026» дөйөм Рәсәй рейтингында 9-сы урынды биләй. Төбәктән 116 ғариза бирелгән — был Волга буйы федераль округында өсөнсө һөҙөмтә. Рәсәй буйынса мәғрифәтселек наградаһына биш меңдән ашыу ҡатнашыусы дәғүә итә, ә ғаризалар сентябргә тиклем ҡабул ителә.

Башҡортостан Топ-9 исемлегендә: 116 мәғрифәтсе төп награда өсөн көрәшәБашҡортостан Топ-9 исемлегендә: 116 мәғрифәтсе төп награда өсөн көрәшә
Башҡортостан Топ-9 исемлегендә: 116 мәғрифәтсе төп награда өсөн көрәшә

Башҡортостандан номинанттарҙа өс номинация айырыуса ҡыҙыҡһыныу уята: мәғариф ойошмаларында мәғрифәтселек эшмәкәрлеге, Рәсәй халыҡтарының берҙәмлеген һаҡлауға индергән өлөш һәм остазлыҡ.

Сағыу вәкилдәр араһында — Ефремкин ауылы мәктәбе уҡытыусыһы Лилиә Юлдашбаева. Ул башҡорт телен уҡытып ҡына ҡалмай, ә «Урал легендалары» проектында эпостарға анимациялы һүрәттәр эшләү өсөн нейроселтәрҙәрҙе ғәмәлгә индерә. 5-15 йәшлек балалар мәҙәниәт менән Аждаһа, Самрау һәм Шүлгән образдары аша таныша, шулай уҡ мультимедиаға ишек асҡан QR-кодтар менән уникаль «Әтиләү» комплексы буйынса шөғөлләнә.

Экологик номинацияла төбәк исеменән «Торатау геопаркы» проекты сығыш яһай. Бында өс район уҡыусылары өсөн геология, палеонтология һәм орнитология буйынса дәрестәр үткәрелә, йәш геологтар хәрәкәтенә булышлыҡ ителә һәм «Карст һәм мәмерйәләр донъяһы» кеүек конкурстар ойошторола. Ә өс телдәге локация тураһындағы фәнни комикс ҡатмарлы тәбиғәт процестарын мауыҡтырғыс визуаль тарихҡа әйләндерә.

Рәсәй «Белем» йәмғиәтенең генераль директоры Максим Древаль, премия 144 лауреат өсөн трамплин булды, тип билдәләне: проекттар йәмәғәт танылыуы, административ ярҙам һәм яңы үҫеш офоҡтары ала. Быйылғы миҙгелдә дәғүәселәрҙе федераль этаптар ғына түгел, һәр өлкәлә иң яҡшы мәғрифәтсе һәм иң яҡшы проект өсөн төбәк наградалары ла көтә. Федераль шорт-лист бөтә төбәк вәкилдәренән — дәүләт эшмәкәрҙәренән, ғалимдарҙан һәм етәкселәрҙән Эксперт советы төҙөйәсәк.

Лауреаттарҙы бүләкләү тантанаһы йола буйынса Мәскәүҙә үтәсәк. Алтынсы миҙгелгә ТАСС, Rambler&Co, «Аргументы и факты», LIFE, «Комсомольская правда», «Известия» һ.б. мәғлүмәт ярҙамы күрһәтә.

 

Фото: «Белем» төбәк йәмғиәтенең матбуғат хеҙмәте.

Сығанаҡ: https://mgazeta.com/articles/interesno/2026-08-03/bashkortostan-v-top-9-116-prosvetiteley-boryutsya-za-glavnuyu-nagradu-strany-4770359

 

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика