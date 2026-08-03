Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
3 Августа , 10:00

MAX мессенджерында күп функциялы үҙәккә чат-бот аша яҙылырға мөмкин

МАХ-та тормошто еңеләйткән функция барлыҡҡа килде.

MAX мессенджерында күп функциялы үҙәккә чат-бот аша яҙылырға мөмкинMAX мессенджерында күп функциялы үҙәккә чат-бот аша яҙылырға мөмкин
MAX мессенджерында күп функциялы үҙәккә чат-бот аша яҙылырға мөмкин

Чат-бот күп функциялы үҙәк бүлексәләренә ҡабул итеүгә яҙылырға, яҙманы ғәмәлдән сығарырға, мөрәжәғәт статусын, үҙәктәрҙең эш графигын һәм уларҙың адрестарын белергә мөмкинлек бирә. Шулай уҡ ҡулланыусылар күрһәтелгән хеҙмәттәрҙең сифатын баһалай һәм теләктәрен ҡалдыра ала.

- Был һыналған, хәүефһеҙ һәм ысынлап та уңайлы инструмент, ул күп функциялы үҙәккә барыуҙы планлаштырырға ярҙам итә, - тип билдәләне Башҡортостан Республикаһының Күп функциялы үҙәге директоры урынбаҫары Эльвира Ғәбдрәхимова.

Чат-бот менән эш башлар өсөн, һылтанма буйынса ғына үтергә кәрәк: max.ru/mfcrb02_bot

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

📍Беҙҙең рәсми МАХ каналына яҙылығыҙ: https://max.ru/gazetabashkortostan

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика