Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
3 Августа , 19:21

19 йәшлек хоккейсы ҡапыл вафат булған

Ул йөрөгән ҡыҙы менән осрашыу ваҡытында аңын юғалта...

19 йәшлек хоккейсы ҡапыл вафат булған19 йәшлек хоккейсы ҡапыл вафат булған
19 йәшлек хоккейсы ҡапыл вафат булған

Башҡортостанда “Салауат Юлаев” хоккей клубының 19 йәшлек тәрбиәләнеүсеһе Әмир Ханов ҡапыл вафат булған. Фажиғә 2 августа Өфөлә булған. Киң мәғлүмәт саралары мәғлүмәттәре буйынса, йәш егет йөрөгән ҡыҙы менән бергә балсыҡтан йәбештереү буйынса оҫталыҡ дәресенә барған. Бер мәлдә ул аңын юғалта. Урынға саҡырылған табиптар уны ҡотҡара алмай: ул үлгән була. Сәбәбе әлегә билдәләнмәгән .

Әмир Ханов 2007 йылдың 10 февралендә тыуған . Ул 2017 йылдан 2023 йылға тиклем “Салауат Юлаев” системаһында шөғөлләнгән. 2022/2023 йылдар миҙгелендә Волга буйы төбәге буйынса Рәсәй беренселегендә “Салауат Юлаев” командаһының иң һөҙөмтәле һаҡсыһы була.

2022 йылда Волга буйы федераль округы йыйылма командаһы составында “Сириус кубогы”н яулай . Һуңғы ике миҙгелдә милли йәштәр хоккей лигаһында Рыбинсктың “Полет”ы һәм “Һамар” өсөн сығыш яһай .

Туғандарының һәм яҡындарының ҡайғыһын уртаҡлашығыҙ!

Фото: "Моя Уфа" каналы. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика