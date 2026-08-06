Ҙур ҡалалар тулыһынса бензин менән тәьмин ителде

Республикала яғыулыҡҡа бәйле хәл көндән-көн яҡшыра. Бөгөнгө брифингта хәбәр ителеүенсә, Стәрлетамаҡта бөтә яғыулыҡ ҡойоу станциялары ла эшләй. Был турала БР сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры урынбаҫары Олег Тыщенко хәбәр итте. Элек республиканың ҙурлығы буйынса икенсе ҡалаһынан яғыулыҡ етешмәүе һәм эшләмәгән заправкалар тураһында даими ялыуҙар килгән.
Шулай уҡ Салауатта даими рәүештә 16 ҙур АЗС тулылана, улар халыҡ һаны буйынса төбәктең өсөнсө ҡалаһын тәьмин итә ала.
Өфөгә килгәндә, бөгөн баш ҡалала сираттар юҡ, яғыулыҡ ҡойоу станциялары яғыулыҡтың бөтә төрҙәрен, шул иҫәптән АИ-95 маркаһын тәҡдим итә. Республика буйынса ла ыңғай динамика билдәләнә – бөгөн "ҡыҙыл" зонала 3-4 район ҡала, кисә иһә улар 8-9 ине.
Министр урынбаҫары аңлатыуынса, хәл бойондороҡһоҙ яғыулыҡ ҡойоу станцияларын сафҡа индереү менән яҡшырҙы.
– Улар эшкә тотондолар, автомобилселәрҙең һайлау мөмкинлеге барлыҡҡа килде. Эйе, унда хаҡтар 20 процентҡа юғарыраҡ, әммә был заправкаларҙың рентабеллек сигендә эшләүен аңларға кәрәк. Был хаҡ уларҙың хәлдән нисек тә булһа аҡса эшләргә теләүе менән түгел, ә һатып алынған биржа хаҡтары менән бәйле. Әкренләп улар ҙа түбәнәйә. Шуға күрә Иглин районында бойондороҡһоҙ АЗС хужалары булған эшҡыуарҙарҙы социаль яуаплылыҡҡа саҡырам. Эшкә тотонорға ваҡыт, — тине Олег Тыщенко.