Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
6 Августа , 22:10

Ҡыҙымды кейәүгә бирергә ҡушты...

Үҙенең ҡыҙына баш була алмаған ир минең баланың яҙмышын хәл итмәксе. 

Ҡыҙымды кейәүгә бирергә ҡушты...Ҡыҙымды кейәүгә бирергә ҡушты...
Ҡыҙымды кейәүгә бирергә ҡушты...

"Намаҙ уҡыған иманлы бер ир менән таныштым. 43 йәш үҙенә. Айырылғанына ике йыл икән. Сәбәбе – ҡатыны яулыҡ ябынмаған, намаҙға баҫмаған. 20 йәшлек ҡыҙы бар. Фатирында ғаиләһе ҡалған, үҙе кеше фатирында тора.

Үҙе әйтеүенсә, ауылға ҡайтып, йорт күтәрергә хыяллана. Төҙөлөштә эшләп, аҡса ла туплай башлаған. Ҡыҫҡаһы, минең хыялымдағы ир был. Мин дә ауылда тыуһам да, ҡалала йәшәлде. Әле ауылға ҡайтып, мунса яғып, мал-тыуар үрсетеп йәшәү – күптәнге уйым. 

Шулай киләсәккә пландарҙы уртаға һалып, ике аҙна телефондан һөйләштек. Әммә бер көн һүҙгә килештек. Миңә кейәүгә сыҡһаң, ҡыҙыңды ла кейәүгә бирәбеҙ, ти. Бәлиғ булған ҡыҙ иргә сығып йәшәргә тейеш, имеш. Эй асыуым килде!

19 йәшлек ҡыҙым бар минең. Ҡыҙ баланың иманлы егеткә кейәүгә сығып, иренең ышығында тормош көтөүе – һәр әсәй өсөн хыял. Мин үҙем намаҙҙа, әлхәмдилуллаһ. Шулай ҙа, әле үҙе лә минең менән күрешмәгән көйөнсә ҡыҙымдың тормошон хәл итергә тырышыуы күңелемде ҡырҙы. Үҙенең ҡыҙын да 19 йәштән кейәүгә биргән булһа, мин уны аңлар инем. Шулай үҙ балаһына тәрбиә бирә алмаһа ла, башҡаларҙың ғәйебен күрә белә инде ҡайһы бер ирҙәр...

Әрепләшкәнгә үҙем уңайһыҙландым, Аллаһ Тәғәлә белеп тора бит инде тип ҡурҡтым. Әммә асыуымды ла баҫырлыҡ түгел ине. Шул һөйләшеүҙән һуң беҙҙең аралар өҙөлдө. Ул бүтән шылтыратманы...

Гөлфиә Г."

 

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика