Яҡут күле эргәлә генә

Башҡортостаныбыҙҙа тәбиғәт байлыҡтары иҫ киткес күп һәм төрлө! Көйөргәҙе районының Яҡут ауылы янындағы күлдәге батҡаҡтың шифаһын бер белгәндәр унда йыл һайын, хатта йәй дауамында бер нисә тапҡыр барырға тырыша.
Яҡут ауылы янындағы тоҙло һыу сығанағы Ҡаҙлайыр йылғаһының һул ярында, Көйөргәҙе районының Яҡут ауылынан төньяҡҡа табан 2,5 км алыҫлыҡта урынлашҡан.
1965 йылдан алып тәбиғәт ҡомартҡыһы булараҡ иғлан ителгән. Һыуы тоҙло, көкөртлө водород еҫе бар.
Күл һыуының һәм батҡағының үҙенсәлектәре һәм шифаһы Башҡорт дәүләт медицина университетының лаборатор тикшеренеүҙәре һәм Екатеринбургтағы һаулыҡ һаҡлау ғилми үҙәге тарафынан өйрәнелгән һәм иҫбатланған.
Урындағы һыу һәм батҡаҡ менән дауалау терәк-хәрәкәт аппараты, быуындар ауырыуҙары, радикулит, полиартрит, гипертония ауырыуының башланғыс стадияһы, йәрәхәт алғандан һуңғы өҙлөгөүҙәр, бөйөр һәм бәүел ҡыуығы ауырыуҙары ваҡытында, простатит, гинекология һәм тире ауырыуҙары ваҡытында файҙалы булараҡ билдәләнгән.
Ә бына Хәтимә Имелбаева Яҡут күленең шифаһын данлап шиғыр ҙа сығарған.
Һаулыҡ эҙләп, сыҡтыҡ әле юлға,
Яҡут ауылының күленә.
Ул машина, кешенең күплеге,
Кем генә юҡ: йәше, ҡарты ла.
Ҡайҙан ғына килеп етмәгәндәр,
Күрше-тирә, район, ауылдар.
Төмән яҡтарынан бер автобус
Бер аҙнаға, хатта, килгәндәр.
Кеше бушҡа ғына йөрөмәйҙер,
Бер ингәндән еңеллек тойолдо.
Ниндәй генә шифалы ерҙәре юҡ –
Башҡорт ере гүзәл, тылсымлы!
Хәтимә Имелбаева.
Хәтимә Имелбаева фотоһы.