“Роскачество”ның төҫлө кейемдәрҙе йыуыу өсөн сараларҙың сифатын һәм хәүефһеҙлеген анализлауға арналған тикшеренеүе был өлкәлә баҙар лидерҙарын асыҡланы.
Тикшеренеү сиктәрендә 30 төрлө продукт ентекле өйрәнелгән, улар 30 төп параметр, шул иҫәптән таптарҙы бөтөрөү һәләтлеге, шулай уҡ туҡымаларға һәм кеше һаулығына йоғонто яһау буйынса баһаланған.
Тикшеренеү һөҙөмтәләре рейтинг төҙөргә мөмкинлек бирә, ул ҡулланыусыларға хаҡтар һәм сифат нисбәтен иҫәпкә алып, аңлы рәүештә һайлау яһарға ярҙам итәсәк.
Анализ һөҙөмтәһендә төҫлө кер йыуыу өсөн средстволар етештереүселәр араһында лидерҙар билдәләнде.
Шулай итеп:
Беренсе урынды “Аист” бренды яулаған. Уның продукцияһы тотороҡло бысраныуҙарҙан таҙартыуҙа юғары һөҙөмтәлелек күрһәтә, шул уҡ ваҡытта туҡыманың сағыулығын һәм бөтөнлөгөн һаҡлай. “Аист” – арзан хаҡҡа юғары сифат тәҡдим итеүсе рейтингтың һис шикһеҙ лидеры.
Икенсе урында Burti Color бренды. Уның продукцияһы, төрлө сығышлы бысраҡтарға ҡаршы көрәштә иң яҡшы һөҙөмтәләр күрһәтеп, туҡыманың структураһына һәм төҫөнә зыян килтермәйенсә, лидерҙы ҡыуып еткән тиерлек.
Өсөнсө урынды Ariel бренды ала. Билдәле бренд үҙенең абруйын раҫланы, ул таптарҙы эҙһеҙ һәм туҡыманы боҙмайынса һөҙөмтәле алып ташлай. Күптәргә оҡшаған хуш еҫ һәм тире өсөн хәүефһеҙлек продукцияның өҫтәмә өҫтөнлөгө булып тора.
Дүртенсе урынды Dosia бренды алды. Был бренд продукцияһының юғары сифатлы булыуын раҫлап, туҡыма йыуылыуҙан һуң яҡшы торошта һаҡлана.
Тәүге бишәү исемлегенең аҙағында Reflect бренды. Уның продукцияһы ҡатмарлы таптарҙы, шул иҫәптән шарап, сәй, кофе, май һәм урам бысраҡтарын бөтөрөү өсөн һөҙөмтәле сара булараҡ үҙен күрһәтте.
“Роскачество” тикшеренеүе ҡулланыусыларға төҫлө кер йыуыу сараларын һайлау өсөн ҡиммәтле мәғлүмәт бирә. Иң яҡшы етештереүселәр рейтингы бренд өсөн артыҡ түләмәҫкә, арзан хаҡ буйынса йыуыуҙың юғары сифатын тәьмин итеүсе продукцияға иғтибар итергә мөмкинлек бирә.