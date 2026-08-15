Зәйнетдин йәшереп йөрөгән серен асты

Өс көн элек Заһир Зәйнетдинов үҙен бөтөнләй башҡа яҡтан күрһәтте. Ул үҙ фатирында бер шөғөлө тураһында видеояҙма төшөргән.
"Музыканан тыш, минең тағы бер яратҡан шөғөлөм бар. Ике-өс ай элек ныҡ итеп өйҙә гөл үҫтергем килеп китте. Шулай бәләкәй генә баҡсам барлыҡҡа килде. Тәүге гөлдәрҙе дуҫтарым - Рөстәм Нәбиев, Гүзәл Ғәлимова менән Артур бүләк итте. Быларын үҙем һатып алдым. Быныһының исемен иҫләмәйем, ниңәлер үҫмәй әле ул. "Ҡатын-ҡыҙ бәхете" тигәне һулыны, бер генә ботағы ҡалды, ләкин уны терелтә алдым. Ә был "аҡса гөлө"н әсәйем бирҙе. Бөтнөк ултыртып ҡараным, уны ла әлегә үҫтерә белмәйем. Яйлап өйрәнәм. Хәҙер минең өйҙә һигеҙ гөл", - тип артист үҙенең тәҙрә төбөн күрһәтә унда.
Афарин! Кешегә эштән өйгә ҡайтҡас ял кәрәк. Гөл-сәскәле "баҡса"ға ҡарап, концерттарҙан, гастролдәрҙән һуң йәнгә ял алырға була.
Фото: З. Зәйнетдинов видеояҙмаһынан скриншот.