Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
15 Августа , 17:45

Зәйнетдин йәшереп йөрөгән серен асты

Заһир Зәйнетдиновты белмәгән кеше юҡтыр. Артист 15 музыка ҡоралында уйнай, бейей, өзләй. 20 илдә булған, 1400 концерт ҡуйған. Әммә яңыраҡ ул һис көтөлмәгән серен асты. "Бер ҡасан да быны эшләрмен тип уйламағайным", - тигән ул...

Зәйнетдин йәшереп йөрөгән серен астыЗәйнетдин йәшереп йөрөгән серен асты
Зәйнетдин йәшереп йөрөгән серен асты

Өс көн элек Заһир Зәйнетдинов үҙен бөтөнләй башҡа яҡтан күрһәтте. Ул үҙ фатирында бер шөғөлө тураһында видеояҙма төшөргән. 

"Музыканан тыш, минең тағы бер яратҡан шөғөлөм бар. Ике-өс ай элек ныҡ итеп өйҙә гөл үҫтергем килеп китте. Шулай бәләкәй генә баҡсам барлыҡҡа килде. Тәүге гөлдәрҙе дуҫтарым - Рөстәм Нәбиев, Гүзәл Ғәлимова менән Артур бүләк итте. Быларын үҙем һатып алдым. Быныһының исемен иҫләмәйем, ниңәлер үҫмәй әле ул. "Ҡатын-ҡыҙ бәхете" тигәне һулыны, бер генә ботағы ҡалды, ләкин уны терелтә алдым. Ә был "аҡса гөлө"н әсәйем бирҙе. Бөтнөк ултыртып ҡараным, уны ла әлегә үҫтерә белмәйем. Яйлап өйрәнәм. Хәҙер минең өйҙә һигеҙ гөл", - тип артист үҙенең тәҙрә төбөн күрһәтә унда.

Афарин! Кешегә эштән өйгә ҡайтҡас ял кәрәк. Гөл-сәскәле "баҡса"ға ҡарап, концерттарҙан, гастролдәрҙән һуң йәнгә ял алырға була. 

 

Фото: З. Зәйнетдинов видеояҙмаһынан скриншот. 

 

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика