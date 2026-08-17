Башҡортостан
+11 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
16 Августа , 19:20

Туйҙа сыбыртҡылау: матур йоламы, әллә мыҫҡыллаумы?

Интернетта тағы бәхәс сыҡты: берәү туйҙағы сыбыртҡылау йолаһында ҡоҙаларҙың "уйынсыҡ" аҡса һалғанына кәйефе төшһә, икенсе бер кеше, ҡунаҡтан ҡыуылып ҡайт инде, тип күңеле ҡалып үпкәһен белдергән...

Туйҙа сыбыртҡылау: матур йоламы, әллә мыҫҡыллаумы?Туйҙа сыбыртҡылау: матур йоламы, әллә мыҫҡыллаумы?
Туйҙа сыбыртҡылау: матур йоламы, әллә мыҫҡыллаумы?

Иғтибарҙы бер төркөмдәге хат йәлеп итте. Унда һеңлеһен кейәүгә биргән кеше туй, туй йолалары тураһында яҙған. Уларҙа сыбыртҡылау йолаһы бар икән. Йәғни туй аҙағында хужалар сыбыртҡы ашы ашатып, уйынлы-ысынлы ҡоҙаларҙы сыбыртҡылап ҡайтырға ҡыуа. Ҡунаҡтар, хужаларҙың күңелен күрәм тиеп һәм һуғылғыһы килмәһә, сыбыртҡы осона аҡса бәйләй. Ул аҡса аҙаҡ йәштәргә бирелә.

Бына шул йоланан һуң ҡыҙ яғы аҡса һанарға ултыра. Кемдер 100, кемдер 500, кемдер 1000 һум бәйләгән... Күпме булһа ла, йәштәргә ярҙам инде. Әммә... шунда уҡ кәйефтәре төшә - аҡсаның яртыһы магазинда һатылған "уйынсыҡ" аҡса булып сыға. Һуңынан кейәү яғыларҙың алдан шулай әҙерләнеп килгәнен беләләр. 

"Ул аҡсаны һатып алыуға тотонған аҡсаны ошо сыбыртҡыға бәйләһәң, йәштәргә ярҙам булыр ине бит... Кейәү яғының һаран булыуы күстәнәстәренән дә беленде. Һеңлем нисек йәшәр? Етмәһә беҙҙең йоланы мыҫҡыл итеп, сыбыртҡыға ялған аҡса бәйләп киткәндәр..." - тигән автор.

Ә һеҙ нисек уйлайһығыҙ, төркөмдәштәр? Йоланы һанлап, урын-еренә еткереп үткәрергә булышырғамы, әллә был беҙгә ят күренеш тип, ошолай төрлө хәйлә менән ҡотолорғамы? 

Йола бит ул, изге нәмә тиһәң дә, бына ошондай ҡараш та бар халыҡ араһында: "Бар ундай йола Урал аръяғы райондарында. Мин дә йола икәнен аңлайым, тик күңелгә ныҡ ҡыйын булғайны. Ишеү таҡмағы бар уның, онотоп бөткәнмен инде. Йәнәһе, ҡунаҡ булдығыҙ, хәҙер ҡайтып китегеҙ... Ундай йоланы күреп-белеп үҫмәгән кешегә күңелле түгел инде, сыбыртҡы менән ҡыуылып ҡайтып кит әле". 

Кем хаҡлы бында?..

 

Фото: яһалма зиһен ярҙамында эшләнде.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика