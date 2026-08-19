Совет осорондағы тимер бер һумлыҡҡа 800 мең һум йәки автомобиль бирәләрме?

Өфөлә йәшәүсе бер ир баҡса участкаһында совет осорондағы тимер бер һумлыҡ табып ала. Ул 1965 йылда фашист Германияһын Еңеүҙең 20 йыллығы айҡанлы сығарылған була. Тимер аҡсаның ҡырында – йондоҙҙар һәм 9 май тигән яҙыу, артҡы яғында совет һалдатына ҡуйылған һәйкәл төшөрөлгән. Аҡсаның составы баҡыр һәм никелдән тора, ауырлығы – 12,8 грамм.
Аҡса табыусы ир тимер бер һумлыҡты 800 мең һумға йәки автомобилгә алмаштырырға уйлаған. Әммә нумизматика өлкәһе белгестәре әйтеүенсә, бындай бер һумлыҡтарҙың күбеһе яҡынса 150 – 200 һумға баһалана, ә иң ҡиммәтлеләрен, күп тигәндә, 40 меңгә һатырға була. Шуға күрә ирҙең был хыялы тормошҡа ашыры бик икеле.
Сығанаҡ: Иғландар сайты һәм 102-region.ru