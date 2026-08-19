Башҡортостан
+22 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
19 Августа , 09:00

Совет осорондағы тимер бер һумлыҡҡа 800 мең һум йәки автомобиль бирәләрме?

Тимер аҡсаның ҡырында – йондоҙҙар һәм 9 май тигән яҙыу, артҡы яғында совет һалдатына ҡуйылған һәйкәл төшөрөлгән.

Совет осорондағы тимер бер һумлыҡҡа 800 мең һум йәки автомобиль бирәләрме?Совет осорондағы тимер бер һумлыҡҡа 800 мең һум йәки автомобиль бирәләрме?
Совет осорондағы тимер бер һумлыҡҡа 800 мең һум йәки автомобиль бирәләрме?

Өфөлә йәшәүсе бер ир баҡса участкаһында совет осорондағы тимер бер һумлыҡ табып ала. Ул 1965 йылда фашист Германияһын Еңеүҙең 20 йыллығы айҡанлы сығарылған була. Тимер аҡсаның ҡырында – йондоҙҙар һәм 9 май тигән яҙыу, артҡы яғында совет һалдатына ҡуйылған һәйкәл төшөрөлгән. Аҡсаның составы баҡыр һәм никелдән тора, ауырлығы – 12,8 грамм.

Аҡса табыусы ир тимер бер һумлыҡты 800 мең һумға йәки автомобилгә алмаштырырға уйлаған. Әммә нумизматика өлкәһе белгестәре әйтеүенсә, бындай бер һумлыҡтарҙың күбеһе яҡынса 150 – 200 һумға баһалана, ә иң ҡиммәтлеләрен, күп тигәндә, 40 меңгә һатырға була. Шуға күрә ирҙең был хыялы тормошҡа ашыры бик икеле.

Сығанаҡ: Иғландар сайты һәм 102-region.ru 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика