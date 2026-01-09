Башҡортостан
+21 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
20 Августа , 19:55

Һыйыр хужабикәһен ҡотҡара

Йәш ғаилә ауылға ҡайта. Ә төнөн бер һыйыр машиналарының көҙгөһөн ватып китә. Кем белгән был хәлдең өлкән йәштәге ҡатынды үлемдән ҡотҡарырын...

Һыйыр хужабикәһен ҡотҡараҺыйыр хужабикәһен ҡотҡара
Һыйыр хужабикәһен ҡотҡара

Был хәлде видеояҙма төшөрөп, йәш кәләш һөйләй. Ул ире менән үҙенең ата-әсәһенә ҡунаҡҡа ҡайта. Машиналарын ҡапҡа тышында ҡалдыралар.

Төнөн бер һыйыр машинаның тәҙрәһен ватып китә. Йәштәр иртән асыулы килеш һыйырҙың хужабикәһенә бара. Ишек бикле була, әммә ҡапыл эстән бер тауыш ишетелгәндәй була. 

Йәштәр тәҙрәнән ҡарай, туҡылдата. Һәм иҙәндә ятҡан хужабикәне күрәләр. Ишектең йоҙағын ватып эскә ингәс, өлкән йәштәге ҡатындың эскәмйәнән ҡолап, өсөнсө көн иҙәндә ятыуын беләләр. 

Йәш ғаилә "Ашығыс ярҙам" саҡырта, табиптар килә һәм хужабикәне дауаханаға алып китә. 

Кәләш "беҙҙең тәҙрәне ватып, һыйыр хужабикәһенең ғүмерен ҡотҡарҙы" ти.

 

Фото: видеонан скриншот.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика