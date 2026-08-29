Башҡортостан
+9 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
29 Августа , 02:00

"Ғаилә исеменән өс мең һум ғына аҡса һалдылар"

Балаһына туй үткәргән әсәй үпкә һүҙҙәрен еткерҙе. Уның әйтеүенсә...

"Ғаилә исеменән өс мең һум ғына аҡса һалдылар""Ғаилә исеменән өс мең һум ғына аҡса һалдылар"
"Ғаилә исеменән өс мең һум ғына аҡса һалдылар"

“Туй уткәс уйланыуҙар... Эйе, туй үтте, мәшәҡәттәр, арыуҙар онотолдо, хәҙер кредиттар түләргә инде әллә нисә йылға.

Бындай байрамға бит иң яҡын күргәндәреңде саҡыраһың, кәрәк булһа, уларҙың балаларының да туйына барырмын тип уйлайһың. Кемдеңдер ялда сағынан файҙаланып саҡыраһың – эш кешеһенең хәленә инәһең.

Туйға оҙаҡ пландар ҡороп, меню төҙөп, аҙаҡ кәрәк нәмәләрҙе теүәлләп, байрам көнө еткәнсе сабаһың.

Тик бына шул бүләктәр темаһы... Кемдәрҙер килде, ғаилә исеменән өс мең һалды. Аҡса инде ул йәштәргә була, был байрам улар өсөн генә. Балаңа яҡшы булһын тип йүгерәһең, тырышаһың. Күңелгә ҡыйын булды, әлбиттә. Мәҫәлән, ял итергә барғанда ике көн буйы ул өс меңгә нисек һыйланыр ине икән ул кешеләр? Хаҡтар бит хәҙер, ай-бай, “тешләшә”. Яңғыҙ әсәйҙәргә айырыуса ауыр туй үткәреүе.

Өҫтәлем ризыҡтан һығылып торҙо, матур үтте туй. Кемдәрҙер һыйланып ҡайтты ла онотто. Ә миңә хәҙер өс йыл кредит түләргә”.

Туй үткәргән әсәйҙәрҙең береһенең ошондай яҙмаһы донъя күрҙе социаль селтәрҙә. Был хәлгә ҡарата ниндәй фекерҙәһегеҙ?

Автор:
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика